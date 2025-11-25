Georgina Barbarossa habló sin filtro de sus gustos amorosos: “Me gustan más jóvenes; uno de 75 no, los colgajos no”

En diálogo con +CARAS, Georgina Barbarossa volvió a mostrar su naturalidad encantadora y su capacidad única para hablar de amor, deseo y vida personal sin perder el humor que la convirtió en una figura querida por el público argentino. Con una mezcla de picardía y sinceridad, reconoció que siempre tuvo “buenos chongos” y que, aunque su presente amoroso incluye “alguna cosita”, todavía no apareció nadie que la deslumbre por completo. “Dicen ‘ay, qué lindo’, pero después se asustan conmigo”, le confesó a Héctor Maugeri entre risas. Y enseguida explicó la razón: “Me ven una mujer fuerte. Soy fuerte, sí… pero también soy muy sensible”.

Georgina Barbarossa: “Me enamoro del humor, de la inteligencia; no soy la abuelita”

Georgina detalló que sus elecciones afectivas no pasan únicamente por la apariencia. “Yo no me enamoro solo de alguien guapo. Me enamoro de la inteligencia, del buen humor”, dijo, reivindicando un deseo que apuesta más a la cabeza que al cuerpo. Aun así, aseguró que no renuncia al juego ni al disfrute. “Siempre tuve lindos machos. Y disfruto… no soy una señora ‘ay, la abuelita’. ¡No!”. Su vitalidad sigue intacta, algo que ella misma atribuye al cariño de su familia, a quien considera su gran sostén emocional. “Para el apoyo y el amor tengo a los míos”, reflexionó.

Georgina Barbarossa en +CARAS

Esa mezcla de fuerza y sensibilidad también atraviesa su vida profesional. En el programa que conduce, Barbarossa lidia con debates intensos y discusiones en vivo, pero mantiene una regla inquebrantable: el respeto. “Pueden disentir, pero cuando empiezan a agredirse, no me gusta”, suele repetirles a sus panelistas. Esa misma energía firme pero amorosa es la que, según ella, a veces intimida a los hombres.

“Me gustan los hombres más jóvenes; no saldría con uno de 75”

Con el mismo humor filoso que la caracteriza, Georgina habló de sus preferencias sentimentales sin vueltas. “Me gustan más jóvenes. A esta altura del partido, para chica grande estoy yo”, bromeó. Su rango ideal, contó, va entre los 40 y los 55 o 60. Y fue tajante al descartar la posibilidad de una relación con alguien de 70 o 75: “No, porque yo para los colgajos no tengo ganas”. La frase, tan suya, resume una forma de vivir el deseo sin culpa, sin pudor y sin prejuicios.

Georgina Barbarossa

Esa autenticidad también se refleja en su relación con su propia imagen. En otra etapa de su carrera, recordó que Antonio Gasalla le enseñó a sentirse linda sobre el escenario, incluso cuando ella creía no encajar con los estándares de belleza de la época. “Me hizo sentir espléndida”, suele decir. Esa seguridad, sumada al humor y a la inteligencia, es hoy parte de su encanto. Con la franqueza que la caracteriza, Georgina dejó claro que sigue abierta al amor, a la risa y a los encuentros que sorprenden. Y que, lejos de esconderse detrás de etiquetas, abraza su edad con libertad y picardía: una mujer fuerte, dulce, luminosa… y, como ella misma dice, “una abuelita que está buena”.