Así es la vida de Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza que se alejó del camino de su madre y escribe su propia historia

Los cuatro hijos de Valeria Mazza llevan muchos años marcando su camino, aunque siempre mirando de reojo la figura de su madre. Tiziano y Balthazar parecen estar un tanto más alejados del trazado por su progenitora, aunque siempre hablan de la importancia de ella en todas sus decisiones. Mientras que Taína y Benicio sí se muestran mucho más cercanos, con prometedoras carreras como modelos. Es por ese motivo, que la noticia que se conoció en las últimas horas terminó llamando tanto la atención.

La exitosa carrera de Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza

Si se revisa el archivo, la mayoría de las noticias relacionadas con Benicio Gravier estaban íntegramente relacionadas a su prometedora carrera como modelo. A pesar de su juventud, el chico de 20 años es visto como uno de los nombres más importantes de la escena y ya logró trabajar con grandes marcas.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus hijos varones.

Hace algunas semanas, de hecho, su nombre pobló los portales con una información que dejaba en claro los pasos gigantes que estaba dando. Benicio hizo su debut en la Semana de la Moda en Milán de la mano de Armani, una distinción que pocos pueden lograr.

Antes de eso, también se lo pudo ver en la BAF Week, en España y en casi cualquier evento de moda importante de Argentina. Incluso llegó a hacer una tapa de revista junto a Juanita Tinelli en la que ambos aparecían vestidos para una boda, producción que contó con bastante repercusión.

Por todo esto, es que parecía evidente que el camino de Benicio Gravier iba a estar siempre vinculado al modelaje. Si bien, al igual que su hermano Tiziano, se destaca en los deportes de riesgo, el hecho de estar tan bien posicionado y considerado, le auguraba un futuro más que seguro. Sin embargo, en las últimas horas, anunció un nuevo proyecto que se aleja por completo de lo que se podría esperar.

Benicio Gravier.

El nuevo camino de Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza

Benicio Gravier va a ser parte de la nueva temporada de Margarita y debutará como actor. No será un papel pasajero, sino que ya se confirmó que tendrá un rol fundamental tanto en este año como en el siguiente.

Él mismo lo anunció en sus redes sociales, donde compartió el tráiler de los nuevos episodios de la popular serie. “Muy contento de poder contarles todo lo que se viene. Qué locura”, escribió junto a algunos emoticones que dejaron ver su emoción.

Aunque por ahora se trate de un primer paso, parece claro que Benicio Gravier se alejó un poco del camino de Valeria Mazza y empezó a escribir su propia historia como actor. Solo el tiempo dirá si será algo esporádico, como ya hizo su madre, o si será un capítulo que marcará definitivamente su vida.