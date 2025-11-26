Sarah Burlando mostró a sus nuevas mascotitas y llenó de ternura con sus mimos

Sarah Burlando es una de las hijas de las celebridades más observadas por las redes sociales. Su carisma y bondad se transmiten en los diversos videos y fotos que Barby Franco, su mamá, comparte en su cuenta de Instagram. Sin embargo, algo que la caracteriza es su amor por la naturaleza y los animales. Es por eso que, con la llegada de nuevas mascotas, enterneció a todos los usuarios al llenar a los pequeños de mimos y amor, demostrando una tierna bienvenida a su hogar.

Sarah Burlando

Las nuevas mascotas de Sarah Burlando

Sarah Burlando fue sorprendida por sus padres, cuando recibió un regalo especial. Barby Franco y Fernando Burlando buscan incentivar la educación de su hija con la conexión con la naturaleza y el presente, llevándola a diferentes eventos y haciendo que conozca a nuevas personas. En este caso, decidieron demostrarle la bondad con los animales y la responsabilidad de cuidarlos al darle dos nuevas mascotitas que agrandaron a su familia.

Sarah Burlando y sus nuevas mascotas

En sus historias de Instagram, Barby Franco compartió las mejores fotografías y videos de su pequeña Sarah junto a dos pollitos bebés. Los mismos tienen plumas negras, y unos detalles delicados en blanco. Los usuarios se enternecieron al ver como la pequeña los abrazaba con su remera, simulando un bolsillo para protección. Además, les dio pan para comer, mientras aprendía las cantidades que un polluelo debía consumir.

Sarah Burlando: mini influencer fashionista y amante de la naturaleza

Sarah Burlando se consagró como mini influencer fashionista, al marcar las mejores tendencias de la moda en sus diversos eventos con su familia. En cada ocasión, muestra los looks de las temporadas, manteniendo su amor por el estilo princesa. Sin embargo, todos estos momentos están ambientados en un mismo contexto: la naturaleza. Caminatas por el parque, cabalgatas con amigos o juegos al aire libre, todo esto hace que la pequeña se conecte con las plantas y los animales, volviéndose también una influencia del estilo de vida relajado y armonioso, y demostrando la bondad que tiene con todo lo que la rodea.

Sarah Burlando

Sarah Burlando enterneció a los usuarios de las redes sociales, al mostrarse junto a sus nuevas mascotas, dos pollitos negros. Amante de la naturaleza y los animales, la niña ahora cuidará y amará a dos bebés que la acompañaran en todos los momentos, y que se mostraron cómodos y tranquilos a su lado. Barby Franco no tardó en mostrarse orgullosa, y compartió las mejores fotografías de su hija haciéndole mimos a los pequeños y dándoles de comer.

A.E