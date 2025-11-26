Wanda Nara destrozó a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity: "Un desastre"

MasterChef Celebrity se está complicando cada vez más para los participantes que aún buscan ganar el premio mayor, y que con sus platos logran sorprender o alcanzar las expectativas del exigente jurado. Sin embargo, las tensiones crecen, y Wanda Nara, como conductora, busca relajar el ambiente entre bromas y dichos para que los participantes no queden preocupados. En el último programa, sorprendió a todos cuando, lejos de lo usual, destrozó a Miguel Ángel Rodríguez, tras una mala devolución del jurado.

Wanda Nara, Miguel Ángel Rodríguez

El picante comentario de Wanda Nara a Miguel Ángel Rodríguez: "Un desastre"

Miguel Ángel Rodríguez se la jugó en una noche clave para la salvación, con un plato típico brasileño, buscando sorprender al jurado. Entre bromas y una compra en el mercado de parejas, presentó con una sonrisa su comida, y recibió la mirada negativa de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Los tres destacaron los errores que él había cometido al momento de cocinar, sin embargo la que sorprendió fue Wanda Nara, quien destrozó al participante.

En general, la conductora mantiene una relación de bromas y diversión con los cocineros amateur, generando divertidos intercambios y desopilantes momentos. Pero luego de recibir una dura devolución por parte de los expertos, Miguel Ángel Rodríguez se encontró con una Wanda bastante dura, que no duró en ser tajante y decir: "Qué desastre, Miguel Ángel". El momento sorprendió a todos, incluso a los jurados, quienes intentaron dar vuelta la situación y halagar al comediante. Pero él se defendió y comenzó un divertido ida y vuelta.

El ida y vuelta de Wanda Nara y Miguel Ángel Rodríguez

Tras los dichos de Wanda Nara, que destrozaron el plato de Miguel Ángel Rodríguez, el comediante decidió contraatacar. "Amor, desde séptimo grado que mamá no me decía esas cosas. Y ahora vos me lo decís...", comenzó exponiendo. Pero la conductora se defendió, destacando que lo dicho por el jurado había dado a entender eso del plato del concursante. De esta manera, lanzó lo que le había hecho enojar y provocó las risas en el estudio. "Además, arrancaste desconociendo una canción que fue un himno para todos los argentinos. Te diría que aprendas mi letra, la bailes y, quizás, la próxima devolución te doy una mano yo", cerró picante.

Wanda Nara, Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez no tardó en dar su respuesta, al mismo tiempo que volvía a su mesa. Wanda Nara le hacía un gesto de "cancelado", mientras se reía junto con el resto del desopilante ida y vuelta que tuvo con el participante. MasterChef Celebrity transforma las tensiones de cada devolución en graciosos momentos, que los ayudan a destacar las personalidades de cada cocinero amateur. Entre bromas y destrozos, ellos demuestran su personalidad y se roban la atención de las redes sociales, que no dudan en comentar al respecto.

A.E