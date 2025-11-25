Griselda Siciliani volvió a marcar tendencia. A días del estreno de Envidiosa 3, la exitosa serie de Netflix en la que deslumbra con estilismos potentes y muy cuidados, la actriz sorprendió en sus redes con un look total denim que promete convertirse en uno de los favoritos de este verano. Una combinación cómoda, canchera y con mucha personalidad, fiel a su estilo.

Con stilettos y crop top: el look total denim de Griselda Siciliani que promete arrasar este verano

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, a Griselda Siciliani se la ve luciendo un conjunto de campera y jean oversize confeccionados en un denim claro con recortes y costuras visibles. Esta estética patchwork, que mezcla texturas y genera un efecto visual moderno, es una de las grandes tendencias de la temporada. El corte amplio y relajado de las dos prendas no solo le da un aire urbano y contemporáneo, sino que además aporta comodidad.

Para equilibrar el volumen del denim, la actriz eligió sumar un top rojo ajustado que deja ver parte del abdomen. Ese toque de color vibrante rompe la monocromía del jean y potencia aún más el conjunto, dándole un espíritu fresco y veraniego. En los pies, eligió stilettos amarillos con un detalle de pedrería, una elección audaz que demuestra cómo transformar un outfit casual en uno digno de editorial de moda.

El truco del look, y lo que lo vuelve tan deseable, es justamente esa mezcla: prendas amplias, denim trabajado, un color brillante y un par de zapatos protagonistas. El resultado es un outfit versátil y fácil de recrear, que funciona tanto para un plan relajado como para una salida nocturna si se lo acompaña con los accesorios adecuados.

Griselda Siciliani

Su presencia en Envidiosa 3 también reafirma su estatus como referente de estilo. En la ficción, los looks de Griselda Siciliani fueron muy comentados: combinaciones jugadas, texturas inesperadas y un uso impecable del color. Esta nueva apuesta denim continúa esa línea y consolida su lugar como una de las figuras más influyentes en moda local.