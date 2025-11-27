Así es Jeremías, el esposo de Soledad Pastorutti que no fue aceptado por los padres de la cantante y dejó su carrera para cuidar a sus hijas

Soledad Pastorutti vivió una romántica historia de amor con su esposo, Jeremías Audoglio. Fue su primer y único novio, al menos oficial, y, aunque construyó una familia completamente sólida, detrás de la imagen que se puede ver hoy en día, existe una historia de decisiones, sacrificios y caminos difíciles, que derivaron en una persona que cumple un rol fundamental en la vida y la carrera de la cantante.

La vida de Jeremías, el esposo de Soledad Pastorutti

En 1998, Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio comenzaron una romántica historia de amor, cuando ambos eran estudiantes en la escuela secundaria nocturna de Arequito. "Un día fui y le golpeé la ventana a mi suegra… directamente. Salí corriendo”, recordó la cantante en una entrevista. Rápidamente, Jeremías entendió la indirecta y fue a buscarla a su casa. Su noviazgo duró varios años, hasta que, en 2007, dieron el sí definitivo para sellar su romance. En una fiesta para 800 invitados en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario, la pareja se unió para nunca separarse y acompañarse en todos los proyectos. Pero mientras esto iba creciendo, la carrera musical de la Sole también lo hacía.

Soledad Pastorutti, Jeremías Audoglio

La cantante se consagró como una de las artistas más importantes de la Argentina, y Jeremías ayudó mucho para que eso fuera posible. Si bien él es un arquitecto profesional, según varios medios de comunicación, nunca llegó a ejercer. El nacimiento de sus dos hijas Antonia y Regina, más el éxito de la artista, llevó a que la organización de la casa y de su equipo de trabajo cuente con la ayuda del esposo de la Sole. "Mi marido trabaja conmigo, me ayuda mucho con las nenas. Cuando nos vamos de gira nos vamos los cuatro y eso hace que también mis hijas vivan en un ambiente de familia, muy tranquilo y a mí me facilita también que ellas compartan conmigo mi trabajo", contó en una entrevista para El Mostrador.

Algunos medios de comunicación agregaron que Jeremías no solo vive su vida cuidando a sus hijas y ayudando a Soledad en su trabajo como cantante. También aseguraron que se encargaría de la administración de los campos que la familia posee en la zona de Arequito. Sin tener una formación específica en el área agropecuaria, asumió la responsabilidad de gestionar estos terrenos. “Es estar acá, apoyando y venir y trabajar. Es ser el primero que llega y el último en irse a la noche con el desarme”, expresó sobre el rol de su esposo.

Soledad Pastorutti, Jeremías Audoglio

Las dudas del papá y la mamá de Soledad Pastorutti sobre Jeremías Audoglio

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Soledad Pastorutti no pudo evitar referirse a su historia de amor con Jeremías. Sorpresivamente, y a diferencia de lo que muchos piensan, la cantante narró que al principio no todo fue tan sencillo y que incluso su papá y su mamá no terminaban de aceptarlo. “A mi viejo mucho no le gustaba. A mi mamá tampoco, Nunca me fui de vacaciones con Jere estando de novios”, compartió con el periodista.

Esa situación llevó a que se dieran situaciones un tanto extrañas para la época en la que vivimos. “Para nosotros la convivencia empezó a partir del casamiento. Eran otros tiempos, otra manera de ver la situación”, aseguró.

Soledad Pastorutti con Héctor Maugeri

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio no son solo una pareja que se acompaña en todos los momentos importantes, sino que también son compañeros de trabajo y de vida. Juntos construyeron un hogar fuerte, una familia de cuatro llena de amor y cariño, y una carrera musical, que deja claro que el sacrificio valió la pena y que todas esas dudas iniciales eran totalmente infundadas.