Amor en MasterChef Celebrity: aseguran que Evangelina Anderson vive un romance con un compañero del certamen

Evangelina Anderson está atravesando uno de los momentos más populares de su carrera en televisión. Su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) la volvió a poner en la agenda pública de los programas de espectáculos, sobre todo, por el millonario divorcio que está llevado -en paralelo- con Martín Demichelis. Ante esto, Luis Ventura reveló que la modelo estaría dejando atrás las tormentosas causas que la llevaron a la separación con el dirigente para volver a apostar al amor.

De acuerdo con la información propiciada por el periodista, la noticia que sorprende a todos es que habría iniciado un romance con Ian Lucas, el joven que cautivó a todos con su espontaneidad y simpleza en el programa de cocina.

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity | Twitter

Los detalles del presunto amorío de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

Al parecer, en MasterChef Celebrity no solo se pone en juego las habilidades culinarias de los participantes, sino que también se vivencian diversas situaciones impensadas para quienes conforman el staff del ciclo de Telefe. Entre recetas, visitas al mercado y varias horas de filmación, habría nacido el amor entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Este martes en A La Tarde (América TV), Luis Ventura lanzó: “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas | Instagram

Ante esta revelación, Daniel Fava hizo una analogía futbolística que dejó a todos boquiabiertos: “Se los dije la otra vez con relación a Jesica Cirio… es una liga que no puede jugar cualquier muchacho. El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice ‘Hola, ¿querés tomar algo?’ No existe eso, no existe”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas, dos mundos opuestos

Mientras algunos panelistas reaccionaron con sorpresa y entusiasmo por este impensado idilio entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, otros tomaron con sumo escepticismo la posibilidad de esta unión. “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, dijo un integrante del panel dejando en evidencia la pronunciada diferencia de edad y la abismal trayectoria entre ambos.

Por su parte, la ex esposa de Demichelis y el influencer se muestran en redes sociales de lo más cercanos y compinches sumándose a desafíos de challenges que rápidamente se convierten en virales. Los usuarios en redes resaltan la química que hay entre ambos, pero lejos están de ver entre ellos un amor de pareja, sino más bien de una madre a un hijo.

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity | Twitter

La exposición constante en redes sociales y la convivencia en MasterChef Celebrity hace que se generen diversas hipótesis y teorías en base al vínculo que mantienen los protagonistas de esta temporada 2025. Por lo pronto, tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas no han salido a afirmar ni a desmentir estos rumores dejando en claro su faceta distendida, relajada y espontánea que deciden mantener en para lograr un buen clima laboral y la unión grupal entre todos los participantes.

NB