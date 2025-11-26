Desde hace casi dos meses, Morena Rial se encuentra detenida en la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena, tras no cumplir con las medidas establecida en febrero pasado cuando se le otorgó la excarcelación por la causa de robo agravado por efracción y escalamiento. La joven de 26 años vive un doloroso momento al estar separada de su bebé de un año y nuevos detalles revelaron el complicado estado de salud mental que atraviesa.

Morena Rial aislada: preocupa su salud

En febrero pasado, el mundo del espectáculo y los casos policiales se juntaron en uno de los escándalos más resonantes: Morena Rial fue detenida. La joven es acusada de cometer robos con una banda delictiva y deberá someterse a un juicio para determinar su culpabilidad o no. Lo cierto es que su caso generó controversias al ser una figura reconocida del ambiente, como heredera del apellido del reconocido periodista.

En ese momento, la joven recibió el beneficio de la excarcelación para esperar el juicio en libertad debido a que es madre de un bebé. Pero debía cumplir con ciertas medidas establecidas por la Justicia, que con el trascurso de los meses comprobaron que no cumplía. Por esto, en octubre pasado fue detenida y trasladada a una unidad penal, donde está alojada hasta ahora.

Pese a las tratativas de sus abogados, aun la joven no consiguió la prisión domiciliaria y atraviesa un complicado momento debido a que se encuentra aislada del resto de las reclusas para preservarla. Pero este aspecto no estaría siendo positivo para la joven. “Estoy teniendo un problemón ahora... grave. Porque no le permiten el teléfono celular. Yo dejé una denuncia”, indicó el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, en DDM (América).

Asimismo, indicó que su clienta y amiga tuvo acceso a un celular pero solo por tres horas. “Y ahora estoy con un problema porque ella le agarra... Está como depresiva porque... Yo la fui a visitar este fin de semana y está absolutamente sola. No tiene tele, no tiene nada. Se queda sin el teléfono y lo único que hace es mirar la pared”. Este estado de salud mental de la joven genera gran preocupación en su entorno, pese a que está recibiendo asistencia psicológica esperan que la prisión domiciliar sea otorgada para que la joven se reencuentre con su hijo.

En esta línea, fue el periodista Guido Zaffora indicó que se dio un gran avance con este objetivo debido a que se realizó un informe en el que se indica que la joven accedió a terapias, que suma positivamente en la evaluación por parte de la Justicia. Sin embargo, Morena Rial continúa detenida y se desconoce cómo serán sus próximos días ante la denuncia de su abogado.