La caja llena de miles de dólares que terminó con la última pareja de Pablo Echarri antes de Nancy Dupláa

El vínculo amoroso entre Natalia Oreiro y Pablo Echarri comenzó allá por 1994 y se extendió hasta comienzos de siglo, más precisamente, los años 2000. El rompimiento de esta relación asombró a todo el mundo de la actuación, espectáculo y los propios fanáticos que veían en ellos amor puro y con un futuro prometedor. Pero lo cierto es que cada uno rehizo sus vidas y continuaron sus carreras artísticas: él está en pareja desde hace muchos años con Nancy Dupláa y ella con Ricardo Mollo.

Los motivos por los cuales se separaron Natalia Oreiro y Pablo Echarri

Al igual que en la actualidad parejas como Emilia Mernes y Duki o Lionel Messi con Antonela Roccuzzo son relaciones de años y que son consideradas "ideales", Natalia Oreiro y Pablo Echarri tenían un amor que eran tomado como influencia por muchas personas y a los que le gustaría llegar en algún momento. Pero todo se acabó y durante mucho tiempo no se conoció cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales habían decidido separarse.

Hace algunos años, el reconocido periodista Augusto Tartúfoli reveló en "El Espectador" que poseía una información realmente curiosa relacionado a lo que realmente habría roto la relación. Teniendo en cuenta esto, a principios del 2024 también tuvo que relatar esto en "A la tarde", programa que se emite por la pantalla de América TV y que tiene en la conducción a Karina Mazzocco.

En ese sentido, el reportero se encargó de contar qué es lo que había pasado entre ellos dos: Natalia Oreiro y Pablo Echarri se habrían separado debido una fuerte discusión que mantuvieron y la misma sería por un motivo increíble, La actual pareja de Nancy Dupláa, según este testimonio, ahorró dinero que sería guardado en en freezer y adentro de una caja de alimentos rebozados de pollo.

Si bien en el momento que aconteció la desvinculación amorosa en los años 2000 los motivos supuestamente eran de que se el amor se había agotado, parecería que hay algo extra si se parte de la base de la información que dio el Augusto Tartúfoli.

Pablo Echarri en los Premios Martín Fierro teatro 2025.

En el momento que aún se mantenían juntos, acudieron a un supermercado para proveerse de otros alimentos rebozados de pollo porque los anteriores habían caducado. En una de las cajas estaba el dinero que estuvo ahorrando Pablo Echarri y Natalia Oreiro le recordó que ya no se podían consumir, por lo que tiró todo a la basura y con ello el los dólares.

Una vez que el actor tomó conocimiento y recordó, se enojó y tuvo un fuerte intercambio de palabras con quien era su compañera de vida, la cual no sabía lo que él guardaba, según la palabra del periodista, En esta sintonía, el acontecimiento generó la separación.

Natalia Oreiro.

La versión de Pablo Echarri sobre lo sucedido

De igual manera, Pablo Echarri había hecho la aclaración de que eso realmente pasó pero que Natalia Oreiro no había tenido nada que ver, sino que había sido la mujer que les daba una mano en su vivienda. Dentro de la caja había una cifra cercana a los 5.000 dólares, los cuales pudieron recuperar y así evitar una gran pérdida monetaria. Para concluir, el actual compañero de vida de Nancy Dupláa también había manifestado que "ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación", por lo que la separación de la pareja de Ricardo Mollo no estaría relacionado al hecho del dinero que no llegó a perderse.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri.

Aún a día de hoy, el misterio sigue rondando y no se puede resolver. Si bien ya pasaron muchos años, la versión sobre la caja llena de dólares sigue estando presente y son muchos los periodistas que juran y perjuran que sí sucedió, más allá de lo que puedan decir Pablo Echarri y quienes estuvieron involucrados directamente. Cada cual, por supuesto, elegirá qué versión creer.