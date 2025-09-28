¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un domingo ideal para conectarte con tu lado creativo y disfrutar de momentos de ocio. Cuidado con discusiones familiares: mantené la calma y escuchá antes de responder.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día te invita a rodearte de naturaleza o de actividades que te relajen. Buen momento para ordenar tu casa o iniciar un pequeño cambio en tu rutina.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu curiosidad está en alza y las conversaciones fluyen con facilidad. Excelente día para salir con amigos o planear un viaje. Evitá dispersarte demasiado y enfocá tu energía.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La familia será tu centro mañana. Una charla pendiente puede aclarar viejos malentendidos. No dejes que la sensibilidad te juegue en contra: expresá lo que sentís con serenidad.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te vas a sentir con mucha vitalidad. Excelente jornada para actividades al aire libre o para encarar un plan que te apasione. Tu magnetismo atrae miradas y reconocimientos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El domingo se presenta tranquilo y armónico, perfecto para bajar el ritmo y disfrutar de lo simple. Cuidá tu alimentación y descansá: tu cuerpo te lo va a agradecer.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El amor y los vínculos sociales toman protagonismo. Posibilidad de encuentros agradables o reconciliaciones. Tus palabras tendrán un peso especial, usalas con sabiduría.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Un día de introspección que te ayudará a tomar decisiones importantes. Seguí tu intuición, que estará más clara que nunca. No te presiones: todo se acomoda a su tiempo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu espíritu aventurero pide acción: excelente para planear viajes, deportes o actividades diferentes. La clave estará en compartir con gente que te inspire.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa tu costado profesional o económico, incluso en domingo. Podría aparecer una oportunidad de negocio o idea rentable. También es buen día para organizar tus finanzas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La libertad y los nuevos proyectos se imponen. Puede surgir una invitación inesperada que te saque de la rutina. Decile que sí: te hará bien cambiar el aire.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Un domingo para escuchar tu mundo interior. La conexión espiritual y emocional será intensa. Buen momento para meditar, escribir o crear. Evitá asumir responsabilidades ajenas.