Tras su viaje de soltera a México, Evangelina Anderson volvió a armar las valijas para volar rumbo a Italia con el objetivo de presenciar la Fashion Week de Milán. A través de su red social, la modelo se mostró acompañada de su hermana, Celeste, y disfrutando de su estadía en el viejo continente. En las últimas horas, compartió una serie de imágenes que dejan ver su increíble atuendo para un paseo por la ciudad italiana y conquistó a sus miles de seguidores con su look.

Adiós al vestido sastrero, Evangelina Anderson conquista Italia con el look que dominará la primavera y revive el animal print

Evangelina Anderson volvió a dejar en claro su costado fashionista con un look que no pasó inadvertido durante su estadía en Italia. La modelo, que se prepara para estar en Masterchef Celebrity (Telefe), mostró su recorrido por Milán junto a su hermana Celeste y el particular look que eligió para la ocasión.

"Milanos, vos y yo", escribió junto a un emoji de carita enamorada, lo que despertó especulaciones sobre una nueva relación amorosa tras separarse de Martín Demichelis. Las imágenes la mostraban con un outfit que combina sensualidad y estilo, ideal para un paseo de día.

Evangelina Anderson

La prenda protagonista y la que se llevó todos los halagos fue un vestido largo con estampado animal print en tonos tierra y con un corte moderno y favorecedor. El diseño cuenta con breteles finos, escote profundo y aberturas laterales con tiras entrecruzadas, detalles que aportan un aire sofisticado y sexy a la vez. Esta pieza, que regresa con más fuerza cada año, se volvió un básico en los armarios de aquellas mujeres que buscan destacarse.

Evangelina Anderson

Para completar su estilismo, Evangelina Anderson lució unos zapatos de taco alto y grueso con punta cuadrada. Acompañó su propuesta con un maquillaje natural en tonos nude y un peinado relajado: cabello suelto recogido en una cola baja y ondas naturales. Esta beauty look sumó frescura y dejó que la atención esté puesta en el vestido animal print.

Evangelina Anderson

En cuanto a los accesorios, la modelo optó por unas gafas de sol ovaladas en tono marrón. En algunas postales, Eva luce una chaqueta tipo camisa de color nude y con textura. La misma se destaca por tener bolsillos delanteros con solapa y botones dorados. Este ítem versátil y en una tonalidad acertada acompañó la armonía visual de su vestimenta y lo volvió aún más chic.

Evangelina Anderson

Sin dudas, su elección demuestra cómo un buen look puede armarse con una sola prenda llamativa y sin necesidad de sobrecargarlo con demasiados complementos. Además, Italia vuelve a ser para la top model el escenario perfecto para lucir un atuendo elegante pero también relajado y sensual. De esta manera, Evangelina Anderson le dice adiós al vestido sastrero y conquista con un look que dominará la primavera y revive el clásico estampado animal print.