La princesa Leonor usa nuevo título nobiliario: por qué ahora es la princesa de Viana

Leonor debutará el próximo fin de semana con un nuevo título nobiliario: durante un viaje por Navarra que realizará junto a sus padres, se convertirá en la Princesa de Viana, un nombramiento de la nobleza poco usado. Ahora, además de princesa de Asturias y Girona, la heredera al trono desempolvará una tradición, poco conocida, que data de hace seis siglos.

Princesa Leonor | Twitter

Por qué Leonor es la Princesa de Viana

Leonor lleva con entereza y seriedad sus atributos como princesa de Asturias y Girona. Sin embargo, sus compromisos diplomáticos la llevan a recorrer lugares llenos de historia y tradición dentro de España. Este próximo 26 y 27 de septiembre, la familia real desembarcará en el noreste de la península ibérica con el objetivo de “remarcar el vínculo que mantiene con Navarra a través del título de Princesa de Viana que ostenta”, según informaron desde el Palacio de Zarzuela.

Para ello, la royal junto a los monarcas visitarán el Palacio de Navarra, que casualmente es la sede del Gobierno. Luego, participarán de la celebración del sexto centenario del título nobiliario en las ruinas de la iglesia de San Pedro, un lugar histórico para los Borbones. “Muy Noble, muy Ilustre y Leal Ciudad de Viana Cabeza de Principado del antiguo Reino de Navarra”, señalaron. También mantendrán un encuentro con la corporación Municipal estableciendo acuerdos institucionales.

De esta manera, el viernes por la tarde, Leonor, Letizia y Felipe VI se harán presentes en el monasterio de San Salvador de Leyre. En este sitio descansan los restos de los primeros reyes navarros, por lo que será el escenario donde se desarrollará el tradicional homenaje a los fallecidos monarcas y al reino. La agenda seguirá en el Palacio Real de Olite, y luego se trasladarán a Tudela, haciendo paradas en el Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, donde se encuentra la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Princesa Leonor | Twitter

El origen del título Princesa de Viana

De acuerdo con los datos arrojados por el historiador Amadeo-Martín Rey y Cabieses, “España es un conglomerado de esos reinos antiguos que se fueron unificando, de ahí que los títulos que lleva Leonor de Borbón estén relacionados con ellos”. El título nobiliario del que ahora ostentará la Princesa Leonor fue creado por el Rey Carlos III para los herederos varones del reino de Navarra. Sin embargo, la nieta de la emérita Reina Sofía será la primera mujer en vestir este nombramiento firmado en Tudela en 1423. El experto explicó que, en concreto, esta categoría dentro de la realeza fue creado específicamente “a imagen y semejanza de lo que se había hecho en Inglaterra con el Principado de Gales, en Portugal con el de Beira o en Castilla con el de Asturias”.

Finalmente, quien coronó este nombramiento fue el rey Alfonso XIII alegando: “el heredero del Rey de España debe ostentar no sólo el principado castellano de Asturias, sino también el principado navarro de Viana”. “Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, el artículo 57.2 del texto constitucional reconoció al príncipe heredero de la corona de España el título de Príncipe de Asturias, añadiendo a continuación que también le corresponderían los demás títulos vinculados”, concluyó el experto en la familia real.

Princesa Leonor | Twitter

Ahora va a ser la propia Leonor quien va a llenar de significado este reconocimiento que le hace el antiguo reino de Navarra al heredero a la Corona española. Con este nombramiento, suma a sus títulos de princesa de Asturias y Girona, el de princesa de Viana.

NB