¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te empuja a moverte rápido, pero ojo con los apuros: podés cometer errores por no medir consecuencias. En lo laboral surge una chance inesperada, agarrala si coincide con tus objetivos. En el amor, necesitás bajar la intensidad y escuchar más.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tenés la cabeza en proyectos a largo plazo, y hoy podés dar un paso firme. La estabilidad se vuelve prioridad y alguien cercano puede ofrecerte apoyo. En lo afectivo, se activa la ternura, ideal para un plan tranqui en casa.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu energía social está al mango: reuniones, charlas y propuestas. Pero también puede aparecer cierta dispersión, tratá de organizar prioridades. En el plano sentimental, alguien puede sorprenderte con una confesión.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día pide cuidar recursos y ordenar papeles: facturas, contratos o temas familiares. En lo emocional, estás más sensible que de costumbre, buscá contención en gente de confianza. Buen momento para hacer limpieza de lo que ya no suma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma atrae miradas, y puede abrirte una puerta importante en lo profesional. La clave será mantener la humildad para no chocar con otros egos. En el amor, se activa la pasión: noche intensa si te animás a entregarte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy se marca un cierre de ciclo: terminás algo pendiente y eso te deja más liviano. En lo laboral, la organización que tanto defendés da frutos. En lo emocional, cuidado con ser demasiado crítico: soltá un poco las exigencias.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Con la Luna tocando tu signo, estás más perceptivo y magnético. Buen día para reconciliaciones o para encarar un proyecto creativo. En lo laboral, puede aparecer un aliado clave. En el amor, todo fluye con más armonía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está afilada y podés detectar verdades ocultas. En lo laboral conviene no apurarse a firmar nada: esperá a que la otra parte muestre sus cartas. En el amor, un encuentro intenso te remueve emociones viejas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de expansión y movimiento: viajes cortos o nuevas experiencias están en el aire. En lo profesional, se activa la posibilidad de capacitarte o aprender algo distinto. En lo afectivo, alguien de tu círculo de amistades puede despertar otra clase de interés.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La energía de hoy te exige disciplina, pero también te da reconocimiento. Tus esfuerzos empiezan a notarse y pueden abrirte la puerta a mejoras económicas. En el amor, dejá espacio para la ternura: no todo es trabajo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Es un día ideal para innovar: una idea tuya puede sorprender y abrirte caminos. La libertad personal se vuelve prioridad, incluso en las relaciones. En lo sentimental, necesitás hablar claro para que no haya malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad se potencia y podés captar lo que los demás sienten sin que lo digan. Eso te hace buen apoyo para otros, pero no absorbas cargas que no son tuyas. En lo laboral, se abre una oportunidad vinculada al arte o lo creativo.