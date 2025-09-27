A poco más de dos semanas de haber sufrido un violento accidente en moto, Thiago Medina continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Este sábado, su expareja y mamá de sus dos hijas, Daniela Celis, compartió un nuevo parte médico, donde resaltó un cambio clave en su estado de salud.

Thiago Medina tuvo una leve mejoría pero pidieron reforzar la cadena de oración

Daniela Celis les llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores y comunicó un nuevo parte médico de Thiago Medina. A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de Gran Herano informó: "Thiago hoy experimentó una eve mejoría! El resto de los parámetros continúa igual". Asimismo, resaltó que siguen con el pedido de la cadena de oración para enviarle fuerzas al joven de 22 años, que chocó con su moto el pasado 12 de septiembre.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

"Queremos agradecerle a todos los que nos esán ayudando y enviado fuerzas", cerró Pestañela en su posteo. De esta manera, reveló que hubo una mejoría en el estado de salud del influencer pero evitó hablar de una nueva intervención quirúrgica.

El viernes, dos días más tarde de que se haya complicado la salud de Thiago Medina, se conoció que los médicos del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno estaban analizando realizarle una traqueostomía. "Lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda. Necesitan que día a día haya un pasito más", explicó al respecto la periodista Pía Shaw.

Thiago Medina

Mientras la familia y sus seres queridos continúan aferrados a la fe, la leve mejoría de Thiago Medina se convirtió en una luz de esperanza en medio de la incertidumbre. Por ahora, los médicos siguen de cerca su evolución y cada avance, por pequeño que sea, es celebrado como un gran paso en su recuperación.