¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para frenar un poco y pensar antes de actuar. No todo se resuelve a los empujones. En lo laboral, alguien puede marcarte un límite necesario. En lo afectivo, escuchá más y hablá menos: ahí está la clave.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu necesidad de seguridad y estabilidad. Buen momento para revisar números, contratos o decisiones económicas. En el amor, buscás certezas: si algo no te las da, hoy lo vas a notar con claridad.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La cabeza no para, pero el día te pide enfoque. Elegí una sola cosa y avanzá con eso. Conversaciones importantes pueden destrabar situaciones estancadas. Ideal para escribir, estudiar o negociar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Emociones intensas, pero bien canalizadas. Es un día para cuidarte y poner límites sanos. En lo familiar, se aclara un tema pendiente. No te guardes lo que sentís, pero decilo con calma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El foco está en los vínculos. Podés tener una charla clave con pareja, socio o alguien cercano. Día ideal para reordenar acuerdos y redefinir roles. Si algo no te representa más, animate a decirlo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu signo se siente cómodo hoy: orden, claridad y objetivos concretos. Excelente jornada para poner al día pendientes, organizar rutinas o encarar temas de salud. Menos exigencia con vos mismo te va a hacer rendir más.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El jueves trae una pregunta central: ¿esto me da placer o solo me desgasta? Buen día para reconectar con lo creativo y lo afectivo. En el amor, se enciende una chispa si bajás la guardia.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tema hogar y emociones profundas. Puede haber revelaciones o decisiones importantes vinculadas a la familia o al pasado. Día para cerrar ciclos internos y no mirar más para atrás de lo necesario.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las palabras tienen peso hoy. Cuidá lo que decís y cómo lo decís. Excelente momento para acuerdos, trámites o reuniones. En lo personal, alguien puede darte una mirada que te hace replantear algo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La energía te acompaña fuerte. Día ideal para tomar decisiones financieras o profesionales con madurez. Estás viendo con claridad qué vale la pena sostener y qué no. Confianza en tu criterio.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Con el Sol en tu signo, estás en pleno protagonismo. Hoy se te pide definir quién sos ahora, no quién fuiste. Excelente jornada para iniciar algo personal, hacer un anuncio o tomar una decisión valiente.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día introspectivo. No es para exponerte de más, sino para escuchar tu intuición. Algo se acomoda internamente sin necesidad de explicarlo todo. Ideal para descansar la mente y cuidar tu energía emocional.