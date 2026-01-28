Agustina Cherri llevó botas texanas en pleno verano y marcó tendencia con un look boho chic

Lejos de ser un ítem exclusivo del invierno, las botas texanas vuelven a demostrar su versatilidad y pisan fuerte también en los meses de calor. Esta vez fue Agustina Cherri quien confirmó la tendencia con un estilismo fresco, relajado y con claro espíritu boho chic, ideal para eventos al aire libre y escenarios costeros.

La actriz asistió a un encuentro junto al mar y eligió un look que combinó comodidad, personalidad y un guiño fashion, apostando por prendas livianas y accesorios bien elegidos. El resultado fue un outfit canchero, fácil de replicar y perfecto para el verano.

Vestido de lino y botas western: la combinación clave de Agustina Cherri

El look se construyó a partir de un vestido largo de lino en tono rosa empolvado, una elección acertada para climas cálidos por su textura natural, su caída fluida y su capacidad de aportar movimiento. La silueta relajada del vestido dialogó a la perfección con el entorno marítimo y sumó una impronta femenina y descontracturada.

Las botas texanas de Agustina Cherri

El gran protagonista del estilismo fueron, sin dudas, las botas texanas marrones. De caña media y cuero blando, aportaron carácter y contraste al conjunto, equilibrando la delicadeza del vestido con un aire rústico y bohemio. Una vez más, las western boots demostraron que pueden funcionar fuera de temporada cuando se combinan con prendas livianas y paletas suaves.

Las botas texanas de Agustina Cherri

Accesorios artesanales y beauty natural

Para completar el outfit, Agustina Cherri sumó accesorios de inspiración artesanal, como un collar de canutillos que reforzó el espíritu boho chic sin sobrecargar el look. Además, incorporó anteojos de sol negros y una gorra, aliados funcionales para protegerse del sol y mantener una estética relajada y urbana.

El beauty look acompañó la propuesta: maquillaje suave, piel natural y el cabello suelto, en sintonía con un estilismo pensado para disfrutar del verano sin rigideces.

Agustina Cherri

Y es que, aunque suelen asociarse al otoño y al invierno, las botas texanas pueden adaptarse perfectamente al verano si se eligen bien. La clave está en optar por cuero flexible, tonos marrones o claros y combinarlas con tejidos livianos como lino, algodón o gasa.

Funcionan especialmente bien en eventos de día, atardeceres junto al mar o encuentros al aire libre, donde aportan identidad y estilo sin resignar comodidad. Vestidos largos, faldas vaporosas e incluso shorts son aliados ideales para lograr un equilibrio entre frescura y carácter.

Con este look, Agustina Cherri vuelve a posicionarse como referente de estilo y confirma que las botas texanas también tienen lugar en el guardarropa de verano. Un estilismo simple pero efectivo, que combina moda, actitud y naturalidad, y que anticipa una tendencia que promete seguir creciendo en la temporada.

AM