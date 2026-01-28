Valeria Mazza mostró cómo quedó el nuevo jardín de su casa: decoración y paisajismo frente al lago

Valeria Mazza volvió a compartir postales íntimas de su refugio en Uruguay y dejó ver el resultado final del nuevo jardín de Finca Valeria, su casa en Punta del Este pensada cien por ciento para el descanso y el contacto pleno con la naturaleza. A través de sus redes sociales, la modelo abrió las puertas de una propiedad donde el diseño exterior dialoga con el paisaje y convierte cada rincón en una experiencia única.

El increíble jardín de la casa de Valeria Mazza

Instalada nuevamente en Uruguay para vivir el verano, Valeria Mazza mostró su finca de impronta rústica y sofisticada a la vez, donde la piedra y la madera se combinan con amplios ventanales que integran interior y exterior sin límites. El entorno natural, protagonista absoluto en todos sus ángulos, se potencia con un paisajismo cuidado que respeta la geografía del lugar y suma detalles de decoración pensados para disfrutar en familia y con amigos.

Casa de Valeria Mazza en Uruguay | Instagram

En una de las imágenes compartidas en su último posteo realizado en su cuenta personal de Instagram, se observa una galería cubierta con vigas de madera a la vista y un cómodo sofá blanco vestido con almohadones rayados en tonos rojos. Sobre una manta del mismo diseño, Bernardo, su sobrino nieto, se sienta en el centro de la escena, aportando una imagen cálida y llena de ternura que refuerza la idea de la top model de crear un espacio para ser disfrutado, donde el estilo convive con la vida cotidiana y los momentos simples.

Casa de Valeria Mazza en Uruguay | Instagram

La casa de los sueños de Valeria Mazza

En las diversas instantáneas que publicó en su feed, Valeria Mazza muestra el jardín de su mansión. Entre ellas, se destaca una postal de ensueños al caer la noche: un lago sereno iluminado por la luna, con su reflejo sobre el agua y pequeñas luces estratégicamente ubicadas que delinean senderos y muelles de madera. Los árboles enmarcan la vista y generan un clima de conexión pena con la naturaleza, ideal para las noches de verano al aire libre.

Casa de Valeria Mazza en Uruguay | Instagram

El exterior incluye amplios espacios verdes con arbustos que completan el paisaje y decoran el jardín de manera natural, un sector especialmente destinado para caballos y áreas pensadas para encuentros alrededor de fogatas a la luz de la luna. Todo está diseñado para disfrutar al máximo del confort que ofrece el ambiente, privilegiando materiales nobles y una estética atemporal que acompaña el paso del tiempo.

Asimismo, a un costado del lago se destaca una amplia piscina integrada al paisaje, con un deck antideslizante alrededor que facilita el uso y suma seguridad sin romper la armonía visual. “Momentos que se transforman en recuerdos para siempre. Disfrutando Finca Valeria, familia, amigos”, escribió la empresaria que cada vez que puede, presume en su perfil -con orgullo y satisfacción- los diferentes ángulos de su lujosa propiedad.

Casa de Valeria Mazza en Uruguay | Instagram

Así, Valeria Mazza sintetizó el espíritu de una casa que va más allá del diseño y se convierte en escenario de gratos momentos en familia y con amigos. Año tras año, la Finca Valeria se consolida como un refugio, donde la naturaleza y la arquitectura conviven en perfecto equilibrio.

NB