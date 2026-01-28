Julieta Poggio se sinceró sobre cómo es la relación abierta con su novio: “Él me enseñó una nueva forma de amar”

Julieta Poggio atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y laboral. Instalada en Villa Carlos Paz para encarar su primera temporada teatral, la actriz se luce cada noche en el Teatro Del Lago con Cortocircuito. En diálogo exclusivo con revista CARAS, la ex Gran Hermano se mostró agradecida por este presente que la encuentra trabajando rodeada de naturaleza y afecto del público.

Juli Poggio

“Córdoba es muy lindo y trabajar con este paisaje es un privilegio total”, aseguró la actriz, quien destacó la calidez de la gente y el cariño que recibe a diario, especialmente de las más chicas. A diferencia de experiencias anteriores, Juli Poggio reveló que esta temporada le permite disfrutar del verano de otra manera, más instalada y conectada con el proyecto artístico que la tiene como una de las protagonistas junto a Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Sebastián Almada.

Juli Poggio

Así es el vínculo de Juli Poggio y Fabrizio Maida

Además de su crecimiento profesional, Juli Poggio atraviesa un gran momento junto a su novio, el creador digital Fabrizio Maida. Sin esquivar el tema, la actriz se animó a hablar con total honestidad sobre el vínculo que los une y el impacto que él tuvo en su forma de amar: “Con Fabri tengo una relación hermosa. Nunca amé a alguien así, siento que él me enseñó una nueva forma de amar que nunca había experimentado con nadie más”, confesó.

Juli Poggio y Fabrizio Maida

Juli Poggio además, reveló cómo es la convivencia ahora que están lejos: “Somos una pareja muy conectada, podemos estar en una videollamada de 40 minutos hablando de todo”, reveló, dejando en claro que, pese a las exigencias laborales y la distancia, el vínculo se sostiene desde la comunicación constante y la elección diaria.

Un vínculo con reglas claras

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la forma en la que ambos decidieron construir su relación: abierta, pero basada en acuerdos firmes. “Para nosotros la clave es la sinceridad total. Evitamos las mentiras o los engaños que se ven en tantas relaciones”, explicó Juli Poggio, marcando una diferencia con modelos de relación más convencionales.

Juli Poggio y Fabrizio Maida

Del mismo modo, Juli Poggio explicó: “el otro es siempre la prioridad, el primero en todo”. Para la actriz, lo más valioso es volver a elegirse todos los días sabiendo que existe la libertad de no hacerlo. Eso sí, hay una regla de oro que ambos respetan: “no nos contamos nada de lo que hacemos con otros, preferimos mantener eso en privado para cuidar nuestra intimidad”, finalizó, dejando en evidencia que lleva muy bien la dinámica del vínculo.