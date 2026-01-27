Calu Rivero y su mamá, Rita del Valle, marcan tendencia con sus looks boho-luxe en la noche de Uruguay

En la inauguración de "Lo nítido miente", la esperada muestra fotográfica de Flor Aprile, Calu Rivero no llegó sola: lo hizo escoltada por su mejor cómplice de estilo, su madre Rita del Valle. Juntas, dieron una cátedra de cómo asistir a un evento de arte en el Espacio Automóviles sin parecer que uno se esforzó demasiado, aunque sepamos que cada textura fue fríamente calculada.

Calu Rivero, el triunfo del monocolor y la textura

Calu optó por un look que grita "verano esteño" pero con una vuelta de tuerca urbana. Lució un vestido lánguido en tono marrón cobrizo que, a simple vista, destacaba por un plisado irregular que jugaba con las luces de las guirnaldas del lugar.

¿El detalle de experta? Un cinturón ancho en off-white para cortar la monocromía y marcar cintura, rompiendo la fluidez del vestido con una estructura casi arquitectónica. En los pies, nada de estridencias: mules chatos para caminar con gracia por el ladrillo visto de Garzón.

Rita del Valle: Gafas nocturnas y mística "total black"

Si alguien sabe de heredar magnetismo, es ella. Rita del Valle se alejó de los colores tierra de su hija para abrazar un negro absoluto que no pasó desapercibido.

Con una túnica que presumía transparencias estratégicas en las mangas, Rita le puso el toque de misterio a la noche. ¿Lo mejor? Sus gafas oscuras de marco circular, un accesorio que a las 19:00 horas —y bajo techo— solo se puede permitir alguien con muchísima actitud o alguien que no tiene nada que ocultar, pero mucho que observar.

Mientras la "fauna" VIP recorría la instalación, la verdadera protagonista era la obra de Flor Aprile. Bajo el título "La semilla sagrada", el primer episodio de su proyecto 2026, Aprile presentó piezas que mezclan lo analógico de las Polaroids con la crudeza del digital.

En un ecosistema como el de Garzón, donde muchos intentan pero pocos logran el 'effortless chic', Calu Rivero y Rita del Valle demostraron que la moda es, ante todo, una cuestión de ADN. Mientras la muestra de Flor Aprile nos invita a dudar de lo nítido, algo queda claro: este dúo dinámico sigue siendo la brújula estética de la costa uruguaya. Ya sea bajo el sol o con gafas nocturnas, madre e hija saben que la verdadera tendencia no se compra, se tiene.

