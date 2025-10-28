Filtraron las grabaciones de la serie de Moria Casán y el gran parecido de Sofía Gala interpretándola dejó en shock a todos

Moria Casán logró sellar su fama en Netflix, con una serie basada en su vida en la televisión. La One contará junto a la plataforma de la N insólitas anécdotas que la llevaron a cargar el nombre que tiene en la actualidad, y lo hará de la mano de actrices de lujo. Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son las confirmadas para interpretar a la diva en la producción, y que ya comenzaron a vivir el glamouroso rodaje. Sin embargo, los fanáticos lograron captar las grabaciones y todos quedaron shockeados con el parecido de la hija de Moria al estar vestida para hacer de su mamá.

Moria Casán, Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

El primer video del rodaje de la serie de Moria Casán: el parecido de Sofía Gala

Sofía Gala logró coronarse como una de las actrices más buscadas del cine y el teatro por sus talentos frente a cámara. En cada uno de sus roles, logra mostrar otro talento que tiene y sigue haciendo crecer a sus seguidores que adoran ver sus producciones. Sin embargo, un poco de ella lo heredó de su mamá, Moria Casán, quien logró imponer tendencia y escándalos en su nombre desde su juventud. La One llegó a la televisión y demostró su carisma que hoy en día mantiene.

Moria Casán, Sofía Gala

Es por eso que Netflix decidió hacer la serie basada en su vida, con toques de ficción. La misma atravesará los momentos más icónicos de Moria, durante sus diferentes años. Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth llevan adelante su rol en la producción que tiene previsto su estreno para 2026. Es así como los usuarios se mostraron fascinados y emocionados por ver detalles del mismo, y lograron encontrar una de las icónicas locaciones donde se llevaba a cabo el rodaje y quedaron en shock cuando vieron el parecido de la interpretación de su hija.

En un video de TikTok, que rápidamente se viralizó en todas las aplicaciones, Sofía Gala estaba vestida en su rol como Moria Casán, mientras Mica Riera a su lado estaba personificando a la icónica Susana Giménez. Las dos, primero, se vieron tapadas por las cámaras de la serie, pero al salir del teatro los fanáticos que estaban en la puerta lograron captarlas. Sin dudarlo, los comentarios a su alrededor crecieron, halagando no solo su actuación sino la interpretación que hace de su mamá.

Sofía Gala y Moria Casán se volvieron tendencia en redes sociales, tras la viralización del video, al mismo tiempo que salieron imágenes retro mostrando el parecido entre ambas. Las mujeres no dudan en apoyarse en todos los proyectos que realizan, al mismo tiempo que comparten esa personalidad excéntrica que las caracteriza. Sin embargo, en esta ocasión, Sofía demostró sus talentos al momento de interpretar a su mamá, y cómo es ponerse en la piel de La One.

A.E