El impensado reclamo de Maxi López a Wanda Nara antes de la gala de eliminación de MasterChef: “La turca es terrible”

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity no sólo reveló su costado culinario, sino también el nuevo capítulo de su relación con Wanda Nara. Lejos de los años de enfrentamientos públicos y conflictos legales, la ex pareja vive una etapa de madurez y compañerismo. Ambos se muestran distendidos frente a las cámaras y comparten anécdotas que reflejan el buen vínculo que lograron reconstruir.

Wanda Nara y Maxi López

Antes de una de las galas más tensas del certamen, el exjugador mantuvo una charla con Kennys Palacios, donde los reclamos hacia la conductora no pasaron desapercibidos. Con humor, Maxi López no dudó en exponer a cómo es realmente Wanda Nara.

El reclamo de Maxi López

Durante la conversación, Kennys Palacios lanzó entre risas: “¿Vos pensás que nos convidó?”. Sin dudarlo, Maxi López respondió con picardía: “Siempre se guarda todo para ella. No da ni un café”. Ante el comentario, el entrevistador retrucó echándole leña al fuego: “¿No te pide el 50?”. A lo que el exdeportista sentenció: “No le corresponde ni el 25. Está tan liquidada hasta el último euro. Cobro en euros”, bromeó.

Mientras bromeaba sobre su relación con Wanda Nara, Maxi López no dudó en exponer una vez más a la conductora: “No me hizo nunca una milanesa. Nunca un regalo. La turca es terrible”, dijo, dejando en evidencia que el tiempo ha sanado el pasado y que puede tener conversaciones relajadas y divertidas con la madre de sus hijos.

Un vínculo actual de Maxi López y Wanda Nara

El clima que se percibe entre ambos es de armonía. Wanda Nara lo ha dejado claro: “Cena todas las noches en mi casa con los chicos. A veces yo llego más tarde y él, cuando llego, está ahí comiendo con los nenes. A veces cenamos todos juntos como anoche”, explicó, dejando entrever que mantienen contacto a diario.

Wanda Nara, Maxi López y su hijo

Después de años de distancia y tensiones mediáticas, Maxi López y Wanda Nara encontraron un punto de equilibrio. Hoy se muestran unidos por sus hijos y hasta comparten la rutina de MasterChef, donde las risas y las bromas reemplazaron los viejos conflictos.