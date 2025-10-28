Zaira Nara mostró cómo su hijo pasó el cumpleaños de "princesas" de su prima: "Nadie pensó en Viggo"

Zaira Nara se sinceró en su red social de TikTok al mostrar cómo la pasó su hijo Viggo en el cumpleaños número 9 de su prima Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. Pese a que la niña nació un 27 de octubre, la conductora de Masterchef Celebrity decidió festejar el fin de semana junto a sus seres queridos y amigas de la pequeña.

La reacción de Zaira Nara al ver a su hijo Viggo en el cumpleaños de su prima Isabella

Wanda Nara cumplió todos los deseos de su hija Isabella en la celebración por sus 9 años. Un evento al aire libre que tuvo una enorme carpa con tiernos detalles y una temática centrada en ositos de peluche en tonos marrones y beige. Entre los invitados se encontraba su expareja Maxi López, su actual novio Martín Migueles, su hermana Zaira y sus hijos, sus compañeros de Masterchef Celebrity y seres queridos.

Todos disfrutaron de una tarde soñada con una impresionante mesa dulce, juegos, animación y regalos. El grupo de amigas de la pequeña, entre ellas Emma, la hija de Evangelina Anderson, vivió una experiencia beauty que contó con un día de spa, servicio de té y divertidas actividades. Así lo compartió la propia Wanda Nara en su red social de Instagram y cosechó cientos de comentarios donde destacaron la felicidad de Isabella.

El cumpleaños temático de Isabella Icardi

Sin embargo, quien no la habría pasado muy bien fue Viggo, el hijo de Zaira Nara, ya que cada detalle estuvo pensado en el público femenino que asistiría al cumpleaños y no tanto en los varones. Por lo tanto, el niño de 5 años no encontró la manera de entretenerse como sí lo hizo su hermana Malaika.

A través de su cuenta de TikTok, Zaira Nara hizo mención de la actitud de su pequeño y mostró cómo la pasó durante uno de los momentos más especiales del festejo: la hora del desayuno. En el video que subió la top model se puede observar que Isabella está sentada junto a sus amigas en una mesa redonda. Todas ellas con pijamas y pequeños ositos de peluche dentro de la mansión donde se llevó a cabo esta experiencia.

"Es el cumple de tu prima y parecen todas princesas de Disney", escribió Zaira Nara junto al clip donde también muestra lo aburrido que estaba Viggo mientras las niñas estaban completamente entusiasmadas. Él, por su parte, se encontraba jugando con un globo como si fuera una pelota y con gestos de no saber qué hacer en ese instante.

En su posteo, la empresaria cosmética agregó indignada: "Nadie pensó en Viggo". Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios coincidieron en lo tierno que se veía su hijo. "Él era el guardia real", "Se ve tan dulce y amoroso", "Él con su globo, una ternura", "Pobrecito juega solito", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió su publicación.

De esta manera, Zaira Nara mostró cómo su hijo pasó el cumpleaños de "princesas" de su prima Isabella Icardi y expresó con total sinceridad que "nadie pensó en Viggo" haciendo alusión al cronograma de actividades y a los pocos invitados varones que tuvo la celebración.