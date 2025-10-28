Wanda Nara deberá pagar una millonaria multa tras celebrar el cumpleaños de su hija: de cuánto es y por qué se la penaliza

El 25 de octubre, Wanda Nara realizó la "Isi Fest" un espectacular evento para celebrar por adelantado el cumpleaños número 8 de su hija menor. En el gran festejo no faltó nada: lujo, diversión, encuentros y mucha alegría. Isabella pasó una tarde y noche rodeada de sus seres queridos en un espectacular castillo, sintiéndose una verdadera princesa.

Y por supuesta que todos los detalles se conocieron porque fue la misma Wanda quien compartió en redes sociales los detalles del evento con diversas imágenes y clips. Pero luego de un exitoso evento en el que se cumplió con el objetivo de darle felicidad a su hija, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo enfrentamiento judicial con Mauro Icardi.

Wanda Nara nuevamente con problemas judiciales

Desde que anunciaron su separación, en octubre de 2024, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan uno de los escándalos mediáticos y judiciales más resonantes en el mundo del espectáculo. La expareja se enfrenta con munición pesada disputándose la tenencia y centro de vida las sus dos hijas en común, Isabella y Francesca. Mientras el jugador pide que regresen a Turquía, la conductora pide continuar con las menores en la Argentina.

Por el momento, la Justicia sigue analizando el caso. Pero este proceso judicial suma diversas aristas, con una activa reacción de ambas partes ante diversos sucesos. Sin embargo, es Mauro Icardi quien presenta frecuentemente denuncias contra la madre de sus hijas y luego de la celebración del cumpleaños de Isabella volvió a hacerlo.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro presentaron una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la menor en su cumpleaños. Hay dos cautelares que dicen que ni Wanda, ni sus familiares, ni sus allegados pueden postear fotografías de la nena. Este finde se compartieron muchas fotos”, contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (eltrece). Es que como se mencionó, Wanda Nara mostró detalles de la celebración y aunque posó con su hija, tomó la cautela de ocultarle el rostro, aunque esto pareciera no conformar a Mauro Icardi, según demostró con esta nueva presentación de sus abogadas.

Si la denuncia sigue su curso y se comprueba el incumplimiento por parte de la conductora, deberá pagar un total de 470 millones de pesos. Esta suma contempla otras infracciones que realizó. “Tiene dos multas de 50 millones a favor de Icardi y dos multas de 80 millones a favor del Hospital Gutiérrez. Hay otra multa antes de esta nueva, que es de 100 millones, que se tiene que elevar a cámara junto a la más reciente. Entre esta y la actual del finde son 200 millones de pesos”, explicó Méndez.

Una vez más, Mauro Icardi muestra que está siguiendo los pasos de Wanda Nara. Y la conductora también deja en evidencia que sus planes no serán cambiados por requerimiento del padre de sus hijas. Esta guerra no deja de sumar capítulos.