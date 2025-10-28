El viaje romántico de Cami Homs y José Sosa antes que nazca su hija: playa, luz de velas y gastronomía

Cami Homs disfruta de la última etapa de su embarazo, fruto de su amor con José Sosa. Durante el fin de semana, la modelo armó las valijas y viajó a la playa para pasar momentos a solas con su pareja antes del nacimiento de su primera hija en común, que se llamará Aitana.

Las románticas fotos de Cami Homs y José Sosa, a punto de ser padres

Atravesando la recta final de la dulce espera y viviendo con gran felicidad este presente, Cami Homs compartió el viaje inolvidable que realizó con su pareja José Sosa. Los futuros papás de Aitana se muestran ansiosos por conocerla, pero antes de su llegada tomaron la decisión de vivir su último viaje de a dos. Por esta razón, eligieron un destino con playa y buena gastronomía para disfrutar de unos días lejos del ruido de la ciudad y prepararse para esta nueva etapa.

Si bien Cami Homs ya es madre de Francesca y Bautista, los pequeños que tuvo con Rodrigo de Paul, y José Sosa tiene dos hijas, la pequeña que se sumará a la familia será su primera hija en común. A través de su red social de Instagram, la top model compartió imágenes de su escapada romántica y escribió enamorada: "Amo tenernos".

Junto al mensaje, el carrousel de fotos mostraba lo grande que está su panza, su look de street style, y los lugares que visitaron. Entre los cientos de mensajes, se encontraba el de su madre Liliana Ditrani, que escribió: "Y yo amo tenerlos y también a ellos. Familia numerosa si las hay". Asimismo, su posteo cosechó una lluvia de "likes" y halagos por parte de sus miles de seguidores.

El viaje romántico de Cami Homs y José Sosa

En la primera fotografía, Cami Homs muestra una playa soñada con olas asomando y un cielo celeste de fondo que parecía ser un cuadro. En la segunda, está ella posando con su pancita de embarazada y sentada en un restaurante, que posee luces cálidas y un ambiente relajado, que invita a vivir un momento íntimo. El outfit elegido para esta cena junto a José Sosa fue un blazer de eco cuero en tono chocolate, top blanco con botones y escote en V, y pantalón de jean en celeste claro.

Cami Homs

El futbolista logró capturar el instante en que ella toca y mira su vientre con suma atención. En la siguiente imagen, Cami Homs compartió los platos exquisitos que degustaron y los sitios gastronómicos que conocieron en esta aventura que quisieron vivir poco antes del nacimiento de Aitana.

Caption

Además, subió otra imagen de su look súper canchero y sofisticado, donde se puede apreciar mejor el tamaño de su abdomen. Fiel a su estilo, Cami Homs lució un atuendo súper trendy que tuvo como protagonista a los pantalones wide leg con cintura elástica. Asimismo, sumó el color que está de moda este 2025.

Cami Homs

En la última postal, Cami Homs decidió fotografiar a su novio y padre de su niña, José Sosa, bajando sobre unas escaleras mecánicas y junto a un carro de compras, que tenía vajillas y cosas de bazar para su casa. Así, la pareja dejó en claro que también fueron días de recorridos por centros comerciales y compras para su residencia, en la que vivirán con sus respectivos hijos y su bebita en común.

José Sosa

De esta manera, Cami Homs dejó ver el viaje romántico que disfrutó junto a José Sosa antes que nazca su hija Aitana. Mediante fotos de playa, luz de velas y gastronomía, la modelo y el jugador compartieron la intimidad de este maravilloso plan a solas y recibieron cientos de elogios en las redes sociales, que confirman una vez más que son una de las parejas más queridas.