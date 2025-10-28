El desgarrador pedido de Eugenia Tobal: "Sigan rezando"

Eugenia Tobal atraviesa un duro momento personal y decidió hacerlo público a través de su cuenta de Instagram, donde suele compartir contenido sobre su hija Emma, su familia y su participación en Masterchef Celebrity (Telefe). Mediante un posteo, la actriz reveló la razón de su angustia y desesperación. Asimismo, pidió una cadena de oración.

La tristeza de Eugenia Tobal que causó preocupación en las redes

Eugenia Tobal se mostró activa en su red social de Instagram pero lejos de mencionar su participación de Masterchef Celebrity, sorprendió al contar que se encuentra pasando por horas de profundo dolor y desesperación. El motivo de su tristeza tiene que ver con el delicado estado de salud de su perro, Romeo.

Su mascota de tamaño pequeño y pelaje blanco se robó el cariño de sus seguidores, y suele ser parte de sus publicaciones. Por eso, sus publicaciones causaron mucha preocupación en las redes sociales. Primero, la artista escribió que Romeo había sido intervenido quirúrgicamente y que ya se encontraba en proceso de recuperación.

A las pocas horas, Eugenia Tobal borró su mensaje y compartió otro junto a emojis que acompañaban su pedido: "Sigan rezando por Romeo, por favor". Mucho antes de trascender más detalles sobre la situación que atraviesa, había escrito esperanzada sobre su fiel compañero: “Vamos a salir de esta. Te necesito”.

El mensaje de Eugenia Tobal por su perrito Romeo.

Su pedido conmovió a sus miles de seguidores, que al igual que ella tienen mascotas y entienden por lo que está pasando. Por eso, no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y contención, demostrando así el enorme cariño que tienen por ella y su perrito.

En los últimos días, Eugenia Tobal notó que algo andaba mal en Romeo y debió equilibrar las intensas jornadas de grabación del reality de cocina con su cuidado. Sin embargo, todo se volvió aún más preocupante cuando el animal tuvo que ser sometido a una operación compleja, de la cual no trascendió información.

Desde ese entonces, la actriz se mantuvo atenta a su salud y sólo recurrió a las redes sociales para publicar mensajes puntuales respecto a Romeo. De hecho, no dudó en recurrir al apoyo de los internautas y pedir que enviaran buenas energías para su pronta recuperación. Ante este preocupante presente, Eugenia recibió posteos de personas cercanas que lo conocen y saben el amor que se tienen.

"Fuerza Romeito", escribió una mujer junto a una tierna imagen de la mascota, que es de raza Maltés. A lo que Tobal resposteó y agregó junto a un emoji de corazón rojo y otro de una carita emocionada: "Gracias". Otros usuarios hicieron lo mismo para pedir por su evolución y ella se mostró nuevamente agradecida con este gesto.

Romeo, la mascota de Eugenia Tobal

De esta manera, Eugenia Tobal encendió las alarmas con un desgarrador pedido por la salud de su perrito Romeo, quien atraviesa un mal momento. "Sigan rezando", expresó la concursante de Masterchef Celebrity en medio de la angustia y preocupación.