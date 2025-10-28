Allegra Cubero se cansó de las críticas sobre su relación con su mamá, Nicole Neumann y respondió con un video

Nicole Neumann siempre demuestra tener la mejor relación con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Ella las hace vivir eventos exclusivos, las motiva en su carrera como modelos y las acompaña en los mejores momentos de sus vidas. Sin embargo, durante los últimos meses, estuvo en el ojo de las críticas mediáticas su relación con su hija del medio, quien en el 2026 cumplirá sus 15 años. Allegra Cubero está organizando la fiesta con la familia de su papá y fue apuntada por muchos por dejar de lado a su mamá. Es por eso que la adolescente dejó en claro el amor que se tienen con un video.

Nicole Neumann, Allegra Cubero

El divertido "descargo" de Nicole Neumann y Allegra Cubero

Allegra Cubero fue observada por las redes sociales y los medios de comunicación cuando, al comienzo del 2025, comenzó la organización de su cumpleaños de 15 años. Sus padres entraron en una fuerte guerra mediática sobre los detalles del mismo, y cerraron con que Fabián Cubero se encargaría de la fiesta, mientras que Nicole Neumann haría el vestido y un viaje de regalo. Sin embargo, desde ese momento, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar la relación de la adolescente con su madre.

Muchos aseguran que mantienen una distancia grande y se odian, debido a que la modelo no estará invitada la noche de la celebración. Esto llevó a que ambas fueran centro de críticas de los usuarios. Comentarios como "¿Por qué no va a estar en tus 15 años? ¿Y Viciconte si? ¿Por qué elegiste eso?" o "Si querrías a tu mami, ¿por qué no festejaste tu cumple con ella y si con tu madrastra?" se llenan en cada posteo o video que sube la adolescente con su mamá.

Es por eso que, en su cuenta de TikTok, ambas decidieron ser tajantes sobre su relación y compartieron un divertido descargo. "La gente criticándonos, diciendo que no quiero a mi mamá, y nosotras así", escribió la influencer teen. Al mismo tiempo, ambas aparecían cantando "Call me baby" de Carly Rae Jepsen, mientras se abrazaban y reían cuando se confundían de parte. Finalmente, cerró el mismo con un "te amo", decretando que estaban lejos de lo que las críticas decían de ellas.

Los usuarios y seguidores de la familia no tardaron en destacar la relación que ambas tienen, y el amor que se demuestran. Muchos de ellos incluso salieron en su defensa, explicando que se habían dividido los regalos y festejos con su familia paterna para que la joven pudiera disfrutar de todo. Nicole Neumann y Allegra Cubero no dudan en mostrar el amor que sienten por la otra, ya sea acompañándose en la moda como en los momentos más importantes.

A.E