Lourdes Fernández defendió a su expareja después de que le negaran la excarcelación: “Estoy muy triste, él no me hizo nada”

En medio de un momento personal complejo, Lourdes Fernández rompió el silencio y se refirió al caso judicial que involucra a su expareja, Leandro García Gómez, quien permanece detenido tras ser acusado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La artista fue interceptada por un cronista de A la tarde cuando se dirigía a un ensayo, y, aunque visiblemente afectada, se detuvo unos segundos para responder algunas preguntas.

Lourdes Fernández

La ex Bandana atraviesa días difíciles, intentando retomar su rutina profesional mientras enfrenta la exposición mediática que trajo el caso. “Tuve una angina horrible, estoy yendo al ensayo re tarde”, comenzó diciendo Lourdes Fernández con un tono cansado. Sin embargo, el foco de la charla cambió cuando el periodista Oliver Quiroz le mencionó la reciente resolución judicial: “Hoy le negaron la excarcelación a Leandro”. Ante esto, la cantante no dudó en expresar su postura: “Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada”.

La contundente declaración de Lourdes Fernández

Las breves pero contundentes declaraciones de Lourdes Fernández sorprendieron a todos, ya que se conocía que la Justicia había impuesto una orden de restricción para que Leandro García Gómez no pudiera acercarse a ella. Consultada sobre esta medida, la cantante confirmó: “Sí, me restringieron eso”. Luego, sin dar más detalles, se subió a un auto que partió rápidamente del lugar.

Según informó el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano, las investigaciones sostienen que, antes de su detención, Leandro García Gómez habría golpeado a la artista y que ella habría manifestado a su entorno el deseo de abandonar la vivienda que compartían, sin poder hacerlo. Sin embargo, la defensa del acusado había solicitado su excarcelación, pedido que fue rechazado por el juez Diego Slupski, quien continúa a cargo del caso.

La postura de Mabel López, madre de Lourdes Fernández

Tras las declaraciones de su hija, la madre de Lourdes Fernández, Mabel López, también habló con A la tarde y se refirió al complejo contexto familiar: “Coincido con ella que todo es muy triste, como te dije, él de entrada era amoroso y después no sé qué pasó. Es una situación muy triste”, expresó con preocupación.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

Mientras la causa avanza, Lourdes Fernández intenta reencontrarse con la música y con su vida cotidiana, aunque el proceso judicial y emocional sigue siendo una carga difícil de sobrellevar.