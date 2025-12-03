Horóscopo de hoy 3 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te pide bajar un cambio. Puede que tengas la cabeza a mil y el cuerpo te diga “che, pará un poco”. En lo laboral, tenés una oportunidad para demostrar criterio y liderazgo sin pisar a nadie. En el amor, alguien vuelve a escribirte o reaparece una charla pendiente. Escuchá más de lo que hablás.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy te cae una ficha clave sobre tus prioridades. Quizás algo que venías sosteniendo por costumbre deja de tener sentido. Buen momento para organizar plata o planificar algo importante para fin de año. En lo afectivo, hay ternura y ganas de construir, pero dejá espacio para que el otro también proponga.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Mercurio te tiene con la lengua filosa pero brillante. Tus ideas están afiladas, pero pensá dos veces antes de mandar ese mensaje. En el laburo se abre una oportunidad que requiere rapidez mental. En relaciones, se aclara una confusión de los últimos días: nada grave, pero sí revelador.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible que de costumbre, pero también más intuitivo/a. Si algo te vibra raro, escuchate. En lo laboral, evitá cargar mochilas que no te corresponden. En lo afectivo, una charla profunda te acerca más a alguien, o te cierra una etapa que ya venía desgastada.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Marte en tu signo te da una energía impresionante, pero cuidado con los impulsos. En el trabajo podés brillar, pero si te ponés competitivo de más, la cosa se puede tensar. En el amor, hay magnetismo y ganas de jugártela. Andá con todo, pero desde la autenticidad, no desde el ego.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Estás ordenando emociones que venías pateando para más adelante. Hoy podés tener un insight que te acomoda la semana. En lo laboral, un detalle que encontrás salva una situación. En el amor, mejor hablar simple y directo; si no, terminás explicando de más y complicando lo que era fácil.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tenés una vibra social fuerte, pero también estás seleccionando más a quién le das tu tiempo. Hoy podés recibir una invitación o propuesta interesante. En el amor, una energía más estable te permite proyectar. Ojo con idealizar situaciones nuevas: disfrutá sin apurarte.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intenso pero centrado: esa es tu energía del día. Algo que antes te molestaba hoy te resbala. Bien ahí. En lo económico, se mueve una oportunidad que te puede dejar mejor parado. En el amor, hay pasión, pero también claridad: sabés perfectamente qué querés y qué no.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol en tu signo tenés una potencia especial. Hoy es un día ideal para animarte a algo nuevo o dar un paso que venías meditando. En lo laboral se activan proyectos. En lo afectivo, alguien te sorprende para bien. Estás más seductor/a de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Venus te da una vibra firme, madura y atractiva. Hoy podés cerrar un acuerdo, una charla o incluso un ciclo personal que te libera. En lo laboral, estás muy estratégico/a, ideal para avanzar. En el amor, menos control y más disfrute.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se activa tu creatividad y tu necesidad de libertad. Buen día para encontrar soluciones alternativas. En el trabajo, evitá choques de ego: no todo el mundo te sigue el ritmo. En el amor, aparece una conexión distinta, algo que te desestructura pero te encanta.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La Luna en tu signo te pone receptivo/a, sensible y perceptivo/a. Ideal para tareas creativas, vínculos y decisiones emocionales. Ojo con absorber problemas ajenos. En lo afectivo, puede haber una declaración o un momento profundamente sincero.