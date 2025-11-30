El look playero de Sarah Burlando en Punta del Este: “Dos años, pero alma de 30”

A tan sólo quince días de celebrar sus tres añitos, Sarah Burlando se sigue posicionando como una verdadera referente de moda en redes sociales. A diario, su mamá, Barby Franco comparte las postales más tiernas del crecimiento de la niña, quien está adoptando una personalidad avasallante y única, despertando el interés en los usuarios de redes sociales. Es por esta razón que el último posteo de la pareja de Fernando Burlando no pasó desapercibido y se ganó todos los aplausos al mostrar el look playero de su pequeña.

Sarah Burlando derritió a todos con su alocado outfit para la playa

Este domingo 30 de noviembre, el afamado abogado Fernando Burlando vivió uno de los momentos más emotivos a nivel familiar tras celebrar el bautismo de Beltrán, su nietito y sobrino de Sarah Burlando. Si bien en la ceremonia la nena se robó todas las miradas por su delicado vestido ivory de encaje bordado y de falda amplia con detalles calados, de paseo por la playa volvió a cautivar a los expertos en moda por su estilo casual y canchero.

A pesar de la jornada gris que se vivió en el sofisticado balneario uruguayo, la heredera del letrado posó frente al mar con un estilismo único. “Des años, pero alma de 30”, escribió en tono de broma, aunque sumamente orgullosa la ex azafata de Guido Kaczka. En las postales que compartió en sus historias de 24 horas de su cuenta de Instagram, se la podía ver a la menos caminando en las orillas con las manos en los bolsillos de un mini pantaloncito corto. No obstante, las miradas se alojaron en el canchero buzo color blanco con franjas negras y marrones en las mangas y cuyo estampado de relieve contaba con la imagen de un cangrejo.

Sarah, despreocupada de la vida y disfrutando de la naturaleza en su máxima expresión, bordeó la costa con gafas de sol de diseño en forma hexagonal, como así también su infaltable chupete con forma de flor y pelo suelto al viento.

La colección de fotos de Sarah Burlando en la playa

Pese a que Barby Franco desplegó estas imágenes de Sarah Burlando en la parte efímera de la famosa red social de la camarita, se pudo observar las diversas tomas que sacó de la nena -de distintos ángulos y poses- lo que generó que inmediatamente se constituya un pequeño álbum de fotos con fecha de caducidad.

Por su parte, la influencer compartió una panorámica de su privilegiada vista al mar donde está descansando junto a su pareja y su hija. En las tomas, se puede visualizar una lujosa piscina con amoblamiento de jardín. Además, en un costado, se encontraba desplegada una mesa familiar a lo largo con varias disposiciones de vajillas y sillas, donde los invitados del bautismo disfrutaron de un almuerzo al aire libre. A lo lejos, pero dentro del predio en el cual se ubica el glamoroso inmueble, se alojaba un espacio zend cuya referencia era la presencia de una enorme estatua de un Buda.

El día gris y la amenaza de lluvia constante no opacaron el fin de semana la familia Burlando, quienes, aparte de celebrar el Bautismo de Beltrán, aprovecharon a dejar destellos de estilismos sobre la costa de Punta del Este. De esta manera, con su mezcla de ternura y actitud, Sarah Burlando vuelve a demostrar que no hay edad para marcar tendencia y ser una verdadera mini fashionista.

