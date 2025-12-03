El inesperado error futbolístico de Sofía Martínez en MasterChef Celebrity que generó indignación: “Buscate otro trabajo”

La noche del martes en MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo llena de sorpresas por el gran desafío en duplas que tuvieron que realizar los participantes, en búsqueda de su lugar en el balcón. Pero uno de los momentos más destacados de la emisión fue la gran equivocación que cometió Sofía Martínez, que la colocó en un lugar incómodo ante sus compañeros, que no dudaron en reaccionar.

Sofía Martínez y un error sobre fútbol

De la mano de Wanda Nara, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo desafío gastronómico para obtener su ansiado lugar en el balcón, que significa un paso más para no ser parte de la gala de eliminación. En esta ocasión, los competidores debían trabajar en duplas para realizar la mejor Torta Argentina. Pero el juego comenzó con una primera competencia: una trivia para determinar al líder que formaría los dúos.

La dinámica fue sencilla debido a que cada participante debía dar una respuesta correcta para avanzar hacia obtener el primer puesto. La conductora le dio dinamismo a la propuesta con rapidez y humor. Cuando el juego tuvo a sus tres finalistas, Sofía Martínez quedó fuera al cometer un insólito error, relacionado a su carrera como periodista deportiva.

“¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”, lanzó Wanda Nara a Sofía Martínez y se pudo escuchar la queja de los participantes, al ser una pregunta considerada sencilla debido a ser el área de trabajo de la joven.

Ignorando a sus compañeros, sin dudarlo, Sofi respondió: “El gol del siglo”. De inmediato, la joven recibió la negativa de la conducta y sus compañeros. “Buscate otro trabajo”, lanzó Andy Chango. “¿Vos realmente haces fútbol?”, agregó Alex Pelao. La respuesta correcta era "la mano de Dios". Rapídamente, la periodista deportiva explicó que existen dos goles emblemáticos de Diego Maradona ante Inglaterra. Pero la conductora le indicó que ella especificó que se refería al realizado por el jugador con la mano.

Ante esta aclaración, Sofía Martínez indicó que se aceleró y no escuchó ese detalle de la pregunta. Abucheada por sus compañeros se retiró del juego y quedó como la gran perdedora de la noche.