Nicole Neumann sorprendió a todos al mostrar a la nueva mascota de su hijo, Cruz Urcera

Nicole Neumann es una amante de la naturaleza y del estilo de vida saludable. Es por eso que tiene un campo para estar rodeada de animales y su huerta personal, que le sirve de lugar de enseñanza para sus hijos. Cruz Urcera, su hijo menor, no duda en seguir sus pasos, ya sean fashionistas como en su amor por lo natural, y en diversas ocasiones mostró el respeto que tiene por todos los seres. Es por eso que su familia decidió darle un regalo especial, y el pequeño obtuvo su primera mascota de campo.

La nueva mascota de campo de Cruz Urcera

Nicole Neumann y Cruz Urcera comparten muchos momentos juntos. Entre eventos fashionistas, vacaciones familiares y carreras de autos, ambos aprenden del otro y comienzan a compartir algunos de sus amores. Entre ellos, ambos tienen una fascinación por las salidas al aire libre y en la naturaleza. Desde cabalgatas, caminatas en el bosque y hasta horas en su campo privado, la modelo le enseña lo mejor de las plantas y los animales a su pequeño bebe.

Es así como notaron el amor que él le tiene a los animales, sobre todo al momento de aprender sobre ellos en libros o momentos con su mamá. Su tía decidió darle un regalo especial, que su mamá no dudó en subir en sus historias de Instagram. "Obvio hijo de Nicole Neumann, Cruz ya tiene sus gallinas", escribió la primera. De esta manera, la modelo le respondió: "Ja, gracias tia. Está flasheado con su "Cocó"". Los usuarios quedaron fascinados al ver a una gallina siendo acariciada por el pequeño con tranquilidad, mientras él le sonreía.

Cruz Urcera y Nicole Neumann: fanáticos de los animales y la naturaleza

En todo momento, Nicole Neumann no duda en mostrarle la vida natural a sus hijos. Su amor por el estilo de vida saludable y su conexión con las plantas y animales la llevaron a ser portavoz de diversos puntos de adopción, y dueña de un campo en el que tiene su huerta privada. Por su parte, Cruz Urcera es de los que más siguió sus pasos, aprendiendo de todos ellos a través de sus libros interactivos y sus paseos con sus papás por diferentes partes de la Argentina.

Es así como ambos expresan su amor y respeto por la naturaleza, y optan por adoptar y cuidar animales en todo momento. En las últimas horas, Cruz Urcera provocó ternura en los seguidores de Nicole Neumann, cuando ella mostró a la nueva mascota del pequeño. Con mucho cariño y calma, compartió un video del pequeño acariciando a su nueva gallina, y aprendiendo un poco más de estos animales de campo, cómo cuidarlos y dejarlos ser libres.

A.E