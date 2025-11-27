Así es la casa de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling: reciclada, sustentable y dedicada a la naturaleza

Marcela Kloosterboer convirtió su hogar en un refugio donde la sustentabilidad y la belleza arquitectónica se encuentran en equilibrio. Con detalles cuidadosamente elegidos y un enfoque orientado al bienestar, su casa remodelada se adapta perfectamente a su filosofía de vida, privilegiando el confort sin perder de vista el impacto ambiental.

Así es la increíble casa de Marcela Kloosterboer, reciclada y dedicada a la naturaleza.

Marcela Kloosterboer logró transformar su hogar de Nordelta en un espacio que refleja su estilo de vida consciente y su amor por la naturaleza. Con una remodelación pensada para optimizar cada rincón, su casa combina sustentabilidad, diseño y una profunda conexión con el entorno, creando un ambiente armonioso y funcional.

Desde hace años, la actriz apostó por un estilo de vida más consciente, y su casa es un fiel reflejo de ello. La remodelación incluyó la instalación de ventanales de PVC, que no solo mejoran la eficiencia energética al mantener la temperatura interior, sino que también ofrecen una excelente aislación acústica.

“Los beneficios son muchos. Las ventanas de PVC son mucho más herméticas, por lo que se mantiene la temperatura tanto en invierno como en verano, lo cual ya genera un ahorro energético importante", explicó Marcela Kloosterboer en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, los revestimientos de piedra y cemento alisado aportan un toque moderno y elegante, mientras que los muebles de madera y los tonos neutros predominan en la decoración, creando un ambiente cálido y acogedor. La elección de este tipo de materiales no solo es por una cuestión estética, sino que también recae en la búsqueda de durabilidad y eficiencia energética.

Uno de los aspectos más destacados de la casa de Marcela Kloosterboer es su integración con el entorno natural. La propiedad cuenta con amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas privilegiadas al jardín. En el exterior, la modelo diseñó un espacio verde repleto de árboles frondosos, plantas autóctonas y una casita de madera para sus hijos, Juana y Otto, que hacen de este jardín un verdadero oasis.

Por otro lado, la pileta y la galería son otros puntos clave de la casa, donde la familia disfruta de momentos al aire libre. Para fomentar el descanso, Marcela ha incorporado muebles cómodos y funcionales, como reposeras y sillones con almohadones, ideales para relajarse en contacto con la naturaleza.

La renovación no solo se enfocó en la sustentabilidad, sino también en la funcionalidad y el diseño. En el interior podemos observar que los espacios luminosos predominan, con una paleta de colores neutros que da sensación de armonía. Por otro lado, el living cuenta con un gran hogar revestido en piedra, aportando calidez y sofisticación.

El baño principal también fue remodelado, con detalles en madera y grifería negra que contrastan con los tonos claros de las paredes. "Así quedó mi baño post remodelación. Amo el contraste de blanco con madera y grifería negra", compartió la actriz en sus redes.

El jardín de Marcela Kloosterboer

Como se podía esperar, la zona del parque es una de las más importantes de la casa de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling. En ella se destaca una amplia piscina, una frondosa arboleda y hasta un compost, el cual es visitado por pájaros que picotean el abono.

En otro de los rincones, predominan los muebles de exterior en el que se destaca un imponente sillón circular cubierto de cuerina color negra donde poder descansar en completa comodidad, rodeada de almohadones a tono y con un paisaje lleno de arbustos, árboles y plantas. Para conectar con la energía de la tierra, también cuenta con reposeras livianas conformadas por colchonetas y una pequeña estructura de madera que funcionan como respaldo aportando comodidad y confort.

La casa de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling es un fiel reflejo de su compromiso con la sustentabilidad, el diseño y la naturaleza. Remodelada con materiales ecológicos, pensados para maximizar el bienestar, su hogar combina modernidad con una profunda conexión con el entorno. Cada rincón está diseñado para armonizar funcionalidad y estética, convirtiéndose en un espacio donde el confort y el respeto por el medioambiente conviven en perfecta sintonía.