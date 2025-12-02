El increíble error de La Joaqui sobre una canción de Palito Ortega que indignó a los participantes de MasterChef Celebrity

Este martes 2 de diciembre en MasterChef Celebrity se vivió uno de los momentos más desopilantes de la temporada. En medio de un clima tenso por la competencia, Wanda Nara propuso un juego de preguntas y respuestas para distender a los famosos que tenían delantal gris, con consignas simples relacionadas con personajes y lugares emblemáticos de la Argentina.

Desde “¿Cómo se conoce a la provincia de Salta?” y "¿Cómo se le dice popularmente a la Casa de Gobierno" hasta preguntas de cultura popular, la dinámica parecía sencilla. Sin embargo, cuando llegó el turno de La Joaqui todo terminó en un blooper.

La Joaqui

El increíble error de La Joaqui sobre una canción de Palito Ortega que desató las burlas de los participantes de MasterChef Celebrity

El episodio de "Última chance" en Master Chef Celebrity dejó un blooper inesperado protagonizado por La Joaqui, quien sorprendió a todos al no reconocer una de las canciones más clásicas de Palito Ortega.

Todo comenzó después de que Wanda Nara preguntara: “¿Qué cantante popularizó la canción La Felicidad?”. Lejos de responder de inmediato, La Joaqui quedó completamente en blanco. “No me acuerdo”, admitió mientras sus compañeros la miraban atónitos. La reacción en el estudio fue inmediata: Miguel Ángel Rodríguez se indignó al escuchar a su compañera y cantó en voz alta “Palito Ortega, la felicidad, ja, ja, ja, ja”.

La situación se volvió aún más divertida cuando Germán Martitegui intervino desde el jurado con una mezcla de humor y ternura: “Joaqui, te tenemos la re fe”. A su lado, Damián Betular refunfuñaba entre risas, incrédulo ante la respuesta.

Lejos de quedarse callada, La Joaqui se defendió con sinceridad y humor: “No quería pifiar, porque si decía el nombre errado que suponía que era, era debate nacional”. Su explicación provocó más risas y terminó convirtiendo su error en uno de los momentos más comentados de la noche.

El desliz de Sofi Martínez que desató las burlas de los famosos

Durante el juego de preguntas y respuestas, Sofi Martínez también protagonizó un momento insólito al confundir una de las consignas más fáciles relacionadas con Diego Maradona. Wanda Nara dijo: “¿Cómo se conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial '86?”. Sin dudar, la periodista respondió “El gol del siglo”, generando sorpresa entre sus compañeros.

Al notar el error y ser blanco de las burlas de los famosos, Sofi intentó justificarse: “Ah, con la mano… no escuché. Pensé que era el que les hizo a los ingleses. ¡Me quiero matar!”. Entre risas y vergüenza, pidió repetir la pregunta y aseguró: “Obvio que lo sé, como todo el país”. Por su parte, Andy Chango fue letal: "Buscate otro trabajo".