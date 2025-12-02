El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs, a días de ser padres: “Mi compañera y mujer bomba”

Hace apenas unas semanas, Cami Homs compartió una ecografía en la que por primera vez pudo ver con nitidez la carita de Aitana, la hija que espera junto a José Sosa. En la imagen se la veía emocionada, recostada mientras el estudio avanzaba, y acompañó el momento con una frase espontánea y tierna: “porfi, esa carita”.

Cami Homs enseña el rostro de su bebé

Cami Homs transita su séptimo mes de embarazo, con fecha de nacimiento prevista para enero, y tanto ella como el futbolista comparten pequeños adelantos de esta etapa que viven con ansiedad y alegría. En ese contexto especial llegó el cumpleaños de la modelo, una fecha que José Sosa aprovechó para dedicarle uno de los mensajes más románticos desde que están juntos.

El emotivo posteo de José Sosa a Cami Homs

En su saludo público, José Sosa escribió una dedicatoria que rápidamente enterneció a los seguidores de ambos: “feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa!! feliz vida y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, mucho amor y paz!!! que seas muy feliz te amo”, expresó el futbolista, acompañando el texto con un carrusel de momentos especiales junto a Cami Homs.

Cami Homs y José Sosa

La reacción de Cami Homs no tardó en llegar y también estuvo cargada de cariño y gratitud: “cuánto te amamos papito. gracias por todo!!!”, le respondió, reafirmando la conexión afectiva que construyeron desde el inicio de la relación y que ahora se potencia aún más con la llegada de su primera hija juntos.

Cómo comenzó el romance entre Cami Homs y José Sosa

El romance entre Cami Homs y José “Principito” Sosa nació de manera inesperada y con una anécdota que la propia modelo contó entre risas: “al príncipe lo encaré yo”, confesó. Todo comenzó cuando él le respondió un mensaje de Instagram y ella decidió avanzar. Según relató, su primera frase fue tan espontánea como efectiva: “si necesita yerba… y el número de mi departamento”. Ese gesto dio pie al primer encuentro, donde, ella misma dijo, “sucedió que era todo hermoso. Amor a primera vista”.

Cami Homs y José Sosa

A partir de ese día, la relación entre Cami Homs y José Sosa creció con naturalidad, apostando por la familia y consolidando un vínculo que hoy los encuentra a días de un nuevo capítulo: convertirse en padres de Aitana.