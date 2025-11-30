María Belén Ludueña impone el vestido amarillo con escote halter cut-out que será tendencia este verano

María Belén Ludueña volvió a acaparar todas las miradas con un look vibrante y elegante durante la gala de los Premios Abanderados. La conductora, que transita su cuarto mes de embarazo del primer hijo que tendrá junto a Jorge Macri, eligió un vestido que anticipa una de las grandes tendencias del verano: el amarillo intenso.

María Belén Ludueña impone el vestido amarillo con escote halter que será tendencia este verano

Diseñado por Amelia Saban, el vestido de María Belén Ludueña impactó por su tono luminoso, una paleta que viene pisando fuerte en las pasarelas y que transmite energía y frescura. El modelo, de falda larga y amplia, se movía con fluidez y aportaba un efecto etéreo en cada paso. La parte superior, con escote halter y un delicado recorte cut-out, sumó sensualidad sin perder elegancia. El drapeado bajo el busto acompañó su nueva silueta, realzando su incipiente pancita con naturalidad y estilo.

María Belén Ludueña

La conductora completó el look con sandalias metalizadas y un maquillaje suave, de acabado luminoso, que mantuvo el protagonismo en el vestido. Su pelo suelto, con ondas muy sutiles, reforzó el espíritu relajado y sofisticado del conjunto.

El amarillo, en sus versiones vibrantes y solares, se perfila como uno de los colores clave de la temporada primavera-verano. Moderno y cargado de simbolismo -asociado a la vitalidad y la alegría-, es una apuesta perfecta para eventos de noche, tal como lo demostró la conductora en esta aparición pública tan especial como los Premios Abanderados.

María Belén Ludueña

Con este look radiante, María Belén Ludueña no solo celebró la gala, sino también una etapa llena de emoción en su vida personal, convirtiéndose otra vez en referente de estilo.