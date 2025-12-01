Así es la casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá: 15 baños, pista de hockey sobre hielo y pileta climatizada

Luisana Lopilato y Michael Bublé eligieron Vancouver, Canadá, para construir su increíble casa que combina amplitud y diseño moderno. La propiedad se distingue por detalles únicos como su pista de hockey en el sótano y una pileta climatizada. La residencia está valuada en 12 millones de dólares y cuenta con ambientes distribuidos para garantizar comodidad y privacidad.

La increíble propiedad de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Con un valor estimado de 12 millones de dólares, la mansión se destaca por su amplitud y por las instalaciones que la convierten en un espacio único. Si bien ellos no suelen mostrar todo el potencial con el que cuenta la casa, hace algunos años, el arquitecto canadiense Michael Green habló sobre la propiedad y comentó cuáles son todas las comodidades con las que cuenta, destacando que se trata de una construcción pensada para integrar espacios de recreación y confort.

Según explicó el arquitecto, la casa de Luisana Lopilato y Michael Bublé combina diseño moderno con ambientes funcionales, adaptados a la vida cotidiana de la pareja y sus hijos. Además, destacó que toda la residencia cuenta con 9.303,71 metros cuadrados, donde se distribuyen siete habitaciones, quince baños de estilo moderno, dos sótanos y una casa de servicio.

Luisana Lopilato

La reconocida actriz y el cantante se instalaron en esta residencia hace varios años y desde entonces comparten allí su día a día con sus hijos. La casa no solo funciona como un espacio de descanso, sino también como escenario de celebraciones y momentos familiares. La pareja eligió Vancouver por su entorno natural, convirtiendo la mansión en el lugar ideal para su día a día.

Las increíbles instalaciones de la casa de Michael Bublé y Luisana Lopilato

En este contexto, el diseño interior de la casa mantiene una estética moderna, con materiales nobles y grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural. Uno de los puntos más llamativos es la pista de hockey sobre hielo ubicada en el sótano, un espacio que refleja la tradición canadiense y que se convirtió en un atractivo especial dentro de la propiedad.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

La mansión también tiene una pileta climatizada, ideal para disfrutar durante todo el año, independientemente de las bajas temperaturas del invierno canadiense. A esto se suma una cancha de tenis, gimnasios y amplios jardines que rodean la propiedad, ofreciendo un entorno natural y privado.

Además, el arquitecto Michael Green, reconocido por su enfoque en construcciones modernas y sustentables, habló sobre cómo la residencia refleja un estilo arquitectónico que aprovecha la luz natural y la amplitud de los espacios. La propiedad de Luisana Lopilato se consolida como uno de los hogares más destacados de Vancouver.

Luisana Lopilato y su hija

Luisana Lopilato y Michael Bublé viven en Canadá en una casa con 15 baños, pista de hockey sobre hielo y pileta climatizada. La residencia, valuada en 12 millones de dólares, se integra al entorno natural con espacios diseñados para la vida cotidiana y el entretenimiento familiar. Cada detalle de la propiedad refleja una construcción pensada para combinar amplitud y confort.

VDV