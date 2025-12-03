Susana Giménez sorprendió al restaurar un mueble y mostrar su talento oculto

Susana Giménez volvió a convertirse en tema de conversación en los medios y hasta incluso en redes sociales, tras la aparición de un video que rompió la esfera del glamour habitual que la rodea. En las últimas horas, una grabación casera tomada en “La Mary”, la célebre residencia que la diva posee en Punta del Este, se viralizó en las plataformas digitales y despertó la curiosidad de miles de usuarios. El material en cuestión muestra a la figura máxima de Telefe restaurando ella misma un mueble y desplegó su talento oculto.

La habilidad de Susana Giménez para la carpintería

Desde que se retiró de los estudios televisivos, Susana Giménez se refugió en su chacra de lujo a la que denominó “La Mary”, nombre en honor a su histórica película que protagonizó junto a su expareja y exboxeador, Carlos Monzón. Pese a que el imaginario popular refleja a la célebre artista descansando alejada de los problemas, este martes, a sus 81 años, sorprendió a propios y extraños al mostrarse en el piso pintando un mueble de su jardín.

Susana Giménez | Instagram

En concreto, el registro sorprendió porque presenta a la diva ocupada en una tarea impensada para quienes la asocian con un mundo en el que estas clases de tareas son destinadas a trabajadores del hogar. En la filmación se la observa sentada en el piso de la galería de su residencia, dedicada a restaurar un sillón -aparentemente de mimbre- con absoluta concentración y entrega. Esa escena simple, cotidiana y muy alejada de las imágenes de lujo que acostumbra a compartir desde Uruguay, se viralizó en cuestión de minutos.

La grabación fue publicada en su cuenta personal de Instagram y fue capturada por una de las personas de su entorno que no dudó en sumarle un toque humor. Con tono pícaro, la mujer que sostiene el celular le preguntó: “¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”. Fiel a su estilo espontáneo, la conductora reaccionó con una respuesta que generó risas: “Y viste... yo soy pariente de Rembrandt”. Acto seguido, se puso a tararear una melodía de su propia autoría que improvisó para sentirse inspirada.

Susana Giménez | Twitter

Susana Giménez se entretiene mientras se define su futuro en Telefe

Tras una serie de idas y vueltas respecto a su presencia como conductora de Telefe en el próximo 2026, Susana Giménez encuentra en su lujosa vivienda un refugio ideal para alejarse del ruido mediático y la vorágine televisiva. Mientras se ajustan detalles de su presunto contrato con sus respectivas cláusulas, aprovecha para poner en condiciones el amoblamiento de exterior al compás del cantar de los pajaritos.

Con ropa cómoda y pelo recogido dejando atrás el clásico pelo suelto, como cualquier persona que se encuentra de entre casa, la histórica presentadora mostró su lado más humano y terrenal al ser ella misma quien ponga manos a la obra en la preservación de uno de los objetos más destacados de su galería, dejándolo listo para poder ser disfrutado en esta incipiente temporada de calor.

Así, Susana Giménez reafirmó su capacidad de generar sorpresa en sus seguidores, incluso con los gestos más simples, transformando una actividad doméstica en un verdadero fenómeno digital. Esta puesta en escena en “La Mary”, que podría haber quedado como un recuerdo anecdótico entre amigos, terminó confirmando, una vez más, su vínculo natural con el público, a quien, a sus 81 años dejó bien en claro su habilidad innata para la carpintería.

NB