miércoles 03 de septiembre del 2025
En vivo
ASTROLOGíA Hoy 00:02

Horóscopo de hoy 3 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo
Horóscopo | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía de hoy te empuja a resolver pendientes que venías postergando. Ojo con los impulsos al hablar, porque podrías sonar más brusco de lo que pretendías. Buen día para ordenar cuentas y organizar tu agenda.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu costado más práctico se mezcla con una necesidad de disfrute. Quizás sientas ganas de darte un gusto en lo gastronómico o en lo estético. En lo laboral, hay chances de cerrar un acuerdo que venías esperando.

Horóscopo de hoy 23 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está a mil y eso puede jugar a favor si tenés reuniones, presentaciones o charlas importantes. Evitá dispersarte y vas a poder sacarle provecho a cada conversación. Un familiar puede pedirte consejo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están más sensibles que de costumbre, y podrías sentir cierta nostalgia. La clave va a estar en no quedarte pegado al pasado. Es un buen momento para ordenar tu casa y dejar fluir lo nuevo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El día trae oportunidades para mostrar tu talento. Una propuesta inesperada podría abrirte puertas en lo profesional. En lo personal, cuidá tu orgullo: escuchar al otro también es una forma de brillar.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con el Sol en tu signo y la Luna iluminando tu zona de vínculos, el día invita a revisar acuerdos y compromisos. Excelente jornada para negociar. En salud, no descuides tu descanso: tu cuerpo te pide pausa.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Sentís la necesidad de equilibrio, pero hoy todo se mueve más rápido de lo que te gustaría. Puede aparecer un dilema entre lo que querés y lo que esperan de vos. Animate a marcar tus límites con claridad.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tus intuiciones están muy activas y podrías descubrir algo que estaba oculto. Atento a las señales. En lo afectivo, alguien cercano se abre de corazón y te confía algo importante. Respetá la confidencialidad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día activa tu costado social y puede que te encuentres rodeado de gente con ganas de proyectar ideas. Oportunidad para planificar un viaje o una actividad distinta. Eso sí: cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu mirada práctica hoy es clave para destrabar situaciones en el trabajo. Reconocen tu esfuerzo y podés recibir un gesto de apoyo de alguien que valorás. En lo personal, dedicá un rato a tus vínculos más cercanos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se abre una jornada ideal para el aprendizaje y la exploración. Puede llegar una propuesta vinculada a estudios o un viaje. En lo emocional, un gesto inesperado te hace sentir acompañado. No subestimes los detalles.

Horóscopo de hoy 27 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La energía del día te lleva a bucear en lo profundo de tus emociones. Quizás sientas cierta vulnerabilidad, pero también una claridad especial para soltar viejos miedos. En lo económico, es buen día para ordenar gastos.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en