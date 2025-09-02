A tres meses de su boda con Nicolás Cabré, Rocío Pardo hizo uno de sus anuncios más importantes

De manera sorpresiva, Nicolás Cabré decidió dar el "Sí quiero" con su novia Rocío Pardo. Por esta razón, el actor y la bailarina se encuentran organizando lo que será la boda del año, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en una exclusiva estancia cordobesa que combina historia con naturaleza y está cerca de Villa Carlos Paz. A más de tres meses de la llegada de este momento tan especial para la pareja, la artista se mostró entusiasmada y compartió con sus miles de seguidores un importante anuncio sobre su casamiento.

El detalle clave que mostró Rocío Pardo sobre su boda con Nicolás Cabré

A media que avanzan las semanas, nuevos datos trascienden sobre el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Los actores darán este importante paso en su relación el 5 de diciembre en una estancia colonial, ubicada en el Valle de Punilla, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz. Recientemente, informaron que los invitados al evento deberán pagar una cifra para cubrir el valor de su cubierto.

En Puro Show (eltrece) revelaron que el costo rondaría los 100 dólares, lo que equivale a casi unos 130.000 pesos según el cambio actual. Esta información causó revuelo en las redes sociales, aunque la pareja decidió llamarse a silencio y no precisar si es cierta o no.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

En medio de las expectativas que genera esta boda, la bailarina compartió un detalle clave de su boda con el actor y llamó la atención de los usuarios. Se trata de la primera cita con la diseñadora Ana Pugliesi, quien confeccionará su vestido de novia. "¿Adivinen quién tuvo la primer prueba?", escribió la joven junto a una tarjeta que mostraba dos figuras: una de frente y otra de espalda.

Por lo general, en este primer encuentro se conversa sobre los gustos, estilo y deseo que tiene la persona que pasará por el altar para llevar a cabo el vestido de sus sueños. Por esta razón, se piensa en conjunto con la modista cómo será el diseño y qué cosas se desean modificar, ya sea color, tela, detalles, entre otras características que se tienen en cuenta para ir logrando poco a poco el atuendo final.

La publicación de Rocío Pardo en Instagram.

Cabe destacar que la artista confió esta tarea a Ana Pugliesi, una experta en diseños de bodas y fiestas de quince. La diseñadora fue la encargada de confeccionar los vestidos de Mercedes Funes, quien lució uno de sus diseños cuando se casó con Cecilio Flematti en 2019, Florencia Peña, Lourdes Sánchez y Jésica Cirio, entre otras. Ahora se sumará Rocío Pardo a la larga lista de figuras que lucieron sus looks.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

De esta manera, a tres meses de su boda con Nicolás Cabré, Rocío Pardo hizo uno de sus anuncios más importantes y no pasó desapercibida. Se trata de la primera prueba de vestuario que tuvo con la diseñadora Ana Pugliesi para seguir avanzando en el estilo y pieza que llevará en el acontecimiento más especial de su vida.