Antonela Roccuzzo no duda en marcar las mejores tendencias de la moda, en cada temporada que ocurre. Durante los diversos eventos en los que participa, ya sea elegante como casuales, la esposa de Leo Messi demuestra su pasión por los looks comfy y trendy, eligiendo sus favoritos. En las últimas horas, hizo un auto duelo de looks, donde mostró las diferentes combinaciones, utilizando las prendas y estilos más elegidos por los expertos fashionistas.

Las 4 tendencias que eligió Antonela Roccuzzo en un auto duelo de looks

1. La sastrería casual

Antonela Roccuzzo elige el estilo cómodo y colorido a la hora de elegir sus looks fashionistas. Sin embargo, en todo momento marca la elegancia con prendas clásicas de los looks nocturnos. Es así como elige los trajes sastreros con chalecos para algunos de los eventos de día en los que participa. De esta misma manera, elige combinarlo con las maxi carteras para llamar la atención y romper con la seriedad que el conjunto tiene por tradición.

El sastrero de Antonela Roccuzzo

2. Oversize y transparencias

Las transparencias le dan un toque atrevido al atuendo, y las prendas holgadas son las más elegidas por los usuarios en los últimos años. De esta manera, se fusiona el estilo urbano con una sensualidad ideal para el verano o dar un efecto de frescura. Antonela Roccuzzo decidió mostrarlo con un conjunto total white que combinó varias tendencias. Por un lado, un abrigo largo en composé con el pantalón fueron por el oversize, que se lució más con el top ceñido al cuerpo. Por el otro, la tela fresca del look mostraba transparencias, y un short debajo para mayor comodidad.

Oversize y transparencias de Antonela Roccuzzo

3. El jogging cómodo

Antonela Roccuzzo siempre destacó su amor por la ropa cómoda, que le permita realizar actividades deportivas e ir relajada a los eventos futbolísticos de día. Es por eso que opta por prendas que son clásicas del deporte, como es el jogging. Este tipo de pantalón es holgado y abrigado, que viene de diferentes diseños. La esposa de Leo Messi optó top el suelto en la cintura y parte superior, y más ajustado en los tobillos. Combinado con un top ceñido al cuerpo, le da un toque más elegante al deportivo, para usarlo en diferentes ocasiones o para estar entre casa.

El look sporty de Antonela Roccuzzo

4. Las maxi carteras

Las carteras es uno de los accesorios más elegidos por todos los usuarios fashionistas. Antonela Roccuzzo no se aleja de esto, ya que no duda en llevar lo indispensable para sus hijos y su esposo. Es por eso que elige de mayores tamaños, pero ideales para combinar con looks. Ya sea con trajes sastreros como con atuendos urbanos, la modelo elige las maxi carteras, con las que marca los colores tendencia y le da una importancia al accesorio por sobre el outfit elegido.

La maxi cartera de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es una de las influencias fashionistas más importantes de estos últimos años. En sus diferentes eventos, trabajos con marcas importantes o partidos de fútbol, desplega los mejores atuendos que elige basada en las tenencias de cada temporada. Los usuarios de las redes sociales halagaron el auto duelo de looks, donde la modelo compitió contra su propio estilo y demostró ser versátil en la moda.

A.E