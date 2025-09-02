Netflix vuelve a generar grandes expectativas ante el próximo estreno argentino: Las Maldiciones. La miniserie narra una historia de tensión y especulaciones, que promete atrapar a la audiencia durante los tres capítulos que la componen. El próximo 12 de septiembre estará disponible en la plataforma de streaming.

Con un elenco estelar integrado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Francesca Varela, Mónica Antonópulos, Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suarez , la miniserie de thriller ya genera diversos comentarios, al ser una producción basada en la novela de Claudia Piñeiro.

De qué trata Las maldiciones, la nueva apuesta de Netflix

A su amplio catálogo, Netflix está a punto de incorporar una nueva producción argentina, Las maldiciones. La espera se acorta para su estreno paulado para el próximo 12 de septiembre, vaticinando un gran éxito.

La historia sigue un caso policial con un fuerte entramado político. La hija del gobernador, Fernando Rovira, es secuestrada al momento que se presenta un crucial episodio ante la inminente sanción de una ley provincial, que podría cambiar por completo la vida de los pobladores.

Por ello, este suceso en principio se relaciona con este contexto, pero en realidad la verdad comienza a salir a la luz haciendo una mirada hacia el pasado, precisamente a 13 añosa tras. El entramado detrás muestra la gran conspiración que se desarrolló y obliga a Fernando a elegir entre su poder político y el amor por su hija.

"Sobre política, dramática, un thriller. Tinte Psicológico, Sombrío, De intriga, Suspenso insostenible, Corrupción", lanzaron desde Netflix junto al tráiler oficial. Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner y Francesca Varela son parte del destacado elenco que le da vida a esta historia, que ya supo conquistar a lectores.

En tres capítulos se narran dramas familiares, maldiciones, acciones políticas y policiales, todo ocurrido en el norte argentino. La nueva producción de Netflix, está basada en la novela lanzada en 2017,con el mismo nombre, de la gran escritora Claudia Piñeiro. Además, la plataforma está en plena producción de El tiempo de las moscas, otra de las destacadas novelas de la autora, que será una serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa.

Este nuevo lanzamiento de Netflix, además de desentrañar una gran historia de corrupción, poder y drama familiar es una nueva apuesta por historias creadas y personificas por argentinos, una apuesta de gran importancia.