¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este 28 de mayo vas a sentir una energía arrolladora para tomar decisiones que venías postergando. En el trabajo, alguien podría reconocer tu esfuerzo de forma inesperada. En el amor, bajá un cambio: no todo se resuelve impulsivamente. Una charla sincera puede destrabar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna favorece los temas económicos y te impulsa a reorganizar gastos o proyectar una inversión. Es un gran día para priorizarte y recuperar rutinas que te hacen bien. En lo afectivo, aparece una sensación de estabilidad que necesitabas hace tiempo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu carisma va a estar en su punto máximo y eso te abre puertas en reuniones, entrevistas o vínculos sociales. Aprovechá para expresar ideas y negociar. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión o acercamiento inesperado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a necesitar momentos de calma para ordenar emociones. El día trae sensibilidad extra, pero también mucha intuición. Prestale atención a tus corazonadas porque podrían ayudarte a evitar conflictos. Buen momento para cerrar ciclos pendientes.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La energía astral te pone en el centro de la escena. Todo lo relacionado con creatividad, proyectos personales y exposición pública se potencia. En el amor, tu magnetismo crece y podrías vivir un encuentro muy intenso. Cuidado con el orgullo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El universo te empuja a salir de la estructura y animarte a improvisar un poco más. En lo laboral aparecen desafíos que te obligan a confiar en vos mismo. En pareja o familia, evitá querer controlar cada detalle: soltar también es crecer.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activan oportunidades vinculadas a viajes, estudios o nuevos proyectos. Tu capacidad diplomática será clave para resolver tensiones ajenas. En el plano sentimental, alguien del pasado podría reaparecer y movilizar emociones que creías superadas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso emocionalmente, pero muy transformador. Es probable que tengas revelaciones importantes sobre vínculos o decisiones económicas. Tu intuición estará afiladísima. En el amor, la pasión se mezcla con necesidad de sinceridad absoluta.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo y vas a sentir ganas de compartir más tiempo con personas que te hacen bien. Hay buenas noticias en temas laborales o académicos. Un cambio de planes de último momento puede terminar siendo una bendición.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El foco estará puesto en la organización y la productividad. Vas a sentirte más eficiente y con claridad mental para resolver pendientes. En lo afectivo, alguien cercano puede necesitar más contención emocional de tu parte. Escuchar será clave.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La creatividad y las ganas de romper con la rutina se disparan. Es un día ideal para iniciar algo distinto, desde un proyecto hasta un hobby. En el amor, hay vibras de conquista y diversión. Permitite disfrutar sin analizar tanto.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu mundo emocional estará muy activo y podrías sentir nostalgia o necesidad de refugio. La energía del día favorece conversaciones profundas y reconciliaciones familiares. En lo laboral, una propuesta inesperada podría abrir una nueva etapa.