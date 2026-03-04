¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentir una energía fuerte, casi eléctrica. Es un día ideal para encarar algo que venís postergando, pero ojo con reaccionar de manera impulsiva en lo laboral. En el amor, mejor escuchar antes de contestar. Una charla pendiente puede traer claridad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás estabilidad y hoy vas a buscarla más que nunca. Puede surgir un tema económico que te obligue a reorganizar prioridades. Buen momento para revisar gastos. En lo afectivo, alguien te demuestra con hechos lo que siente.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a estar a mil. Ideal para reuniones, entrevistas o presentaciones. En lo emocional, tratá de no dispersarte: alguien cercano necesita tu atención genuina. Cuidado con los malentendidos por mensajes o chats.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible. Todo lo vas a sentir más profundo. Si canalizás esa energía en algo creativo o familiar, fluye. Si te quedás en el pasado, se te complica. Buen momento para ordenar emociones y cerrar un ciclo interno.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Hay protagonismo para vos, pero no desde el ego sino desde la autenticidad. En lo laboral podés recibir reconocimiento. En el amor, si estás soltero/a, alguien te mira más de lo que imaginás. Animate a dar el primer paso.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a estar muy analítico/a. Ideal para resolver papeles, trámites o decisiones prácticas. En pareja, bajá un cambio con la crítica. A veces no todo tiene que ser perfecto para funcionar.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día clave en vínculos. Puede aparecer una conversación importante que te obligue a definir algo. En lo laboral, buscá equilibrio entre lo que das y lo que recibís. No te sobrecargues por querer quedar bien con todos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa, magnética. Podés sentir celos o una emoción fuerte que te mueve el piso. En vez de reaccionar, observá. Día ideal para trabajar en metas personales. Algo se transforma para mejor.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás expansión y movimiento. Si podés salir, caminar o cambiar de aire, mejor. En lo laboral puede aparecer una propuesta interesante, pero analizala antes de decir que sí. En el amor, sinceridad ante todo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día productivo. Vas a sentir que todo depende de vos, pero no cargues con más de lo necesario. En lo económico hay buenas noticias si venías esperando una respuesta. En pareja, mostrarse vulnerable fortalece el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu originalidad está en su punto máximo. Ideal para proyectos creativos o tecnológicos. En lo emocional, alguien puede sorprenderte. Escuchá tu intuición, porque hoy no falla.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con el Sol transitando tu signo en esta etapa del año, estás más perceptivo/a que nunca. Día ideal para conectar con lo espiritual o artístico. En el amor, todo se vive con intensidad. No idealices, mirá la realidad con claridad.