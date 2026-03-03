María Belén Ludueña confirmó cuándo nacerá su bebé y el parto que eligió; en sus redes sociales compartió detalles que forman parte de una etapa significativa en su vida personal. La conductora transita los últimos meses de embarazo y cada aparición refleja cómo se prepara para recibir a su primer hijo con Jorge Macri.

María Belén Ludueña sorprendió a todos al confirmar cuándo nacerá su bebé

María Belén Ludueña

En las últimas horas, la conductora compartió en sus redes sociales nuevos detalles sobre su embarazo y la llegada de su primer hijo. La pregunta más repetida entre quienes la siguen de cerca fue la fecha probable de parto. La modelo no dudó en responder que espera a su bebé para fines de abril, un dato que generó mensajes de cariño y buenos deseos.

María Belén Ludueña

Desde el inicio de esta etapa, la periodista mostró distintos momentos de su embarazo. En publicaciones anteriores se la pudo ver disfrutando de la playa y mostrando su panza con orgullo. Estas imágenes reflejaron cómo vive cada etapa con alegría y cómo comparte con quienes la siguen los avances de su embarazo.

El parto que eligió para el nacimiento de su bebé María Belén Ludueña

Además de confirmar la fecha, María Belén Ludueña adelantó cómo será el parto que eligió. La conductora explicó que se prepara para un parto natural, acompañado por profesionales que la guiarán en todo el proceso. Pero también destacó que los próximos controles médicos determinaran que sucederá: “A medida que pasen las próximas semanas vamos a saber si está todo dado para eso, sino cesarea”.

María Belén Ludueña

Fiel a su estilo, cercano con sus seguidores, la presentadora eligió compartir una serie de historias para que le puedan realizar distintas preguntas sobre el momento que vive en su embarazo. Entre las consultas, además de la fecha de parto, surgieron comentarios sobre cómo se prepara para la llegada del bebé y cómo transita los últimos meses de gestación.

En los últimos días, María Belén Ludueña también compartió imágenes en su cuenta de Instagram en las que se pudo ver cómo creció su panza de embarazada. En su publicación, la conductora posó con un conjunto que dejó en evidencia los cambios propios de esta etapa. Rápidamente, su posteo generó múltiples reacciones y se convirtió en un reflejo de cómo transita los últimos meses.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

