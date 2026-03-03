El mensaje del novio de Allegra Cubero tras la polémica de Nicole Neumann y Mica Viciconte

El pasado 27 de febrero, Allegra Cubero celebró sus 15 años con una impresionante fiesta organizada por su mamá, Nicole Neumann, en Nordelta. Con una ambientación inspirada en la estética griega, la noche fue un evento soñado: decoración imponente, vestido de gala y un vals que marcó uno de los momentos más especiales para la adolescente.

XV Allegra Cubero

Sin embargo, lo que debía ser únicamente una celebración terminó envuelto en polémica. La exposición del festejo reavivó la interna familiar con Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, y generó repercusiones en redes sociales. En medio de ese contexto, un mensaje romántico captó la atención y sumó un nuevo capítulo a la historia.

La reacción de Mica Viciconte a la fiesta de Allegra

Tras la difusión de imágenes y videos del festejo, Mica Viciconte publicó un mensaje en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Nicole: “Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril”, escribió, dando a entender que existía una planificación previa distinta a la celebración que finalmente se realizó.

Mica Viciconte

Según trascendió, el acuerdo habría sido que Nicole Neumann organizara un viaje a Europa como regalo para Allegra, mientras que Fabián Cubero y Mica se encargarían de la tradicional fiesta. La realización anticipada del evento habría generado malestar y volvió a poner en el centro de la escena las diferencias entre ambas partes.

El romántico gesto de Lucho Ferrari, el novio de Allegra

En medio de esa controversia, quien decidió expresarse fue Lucho Ferrari, el novio de Allegra Cubero. El joven compartió en sus historias de Instagram una imagen del vals que bailó con la cumpleañera durante la fiesta y escribió: “Felices XV. Te amo”. La adolescente no tardó en responder con otro “te amo”.

Allegra Cubero junto a su novio

La pareja ya había oficializado su noviazgo en TikTok con videos cómplices y declaraciones de amor. Pero esta vez, el contexto lo dio el vals y la dedicatoria pública reforzaron la idea de que, más allá de las polémicas familiares, Allegra Cubero atraviesa un presente marcado por el romance y la exposición propia de su nueva etapa.