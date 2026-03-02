Este lunes 2 de marzo nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La información llega directamente desde Italia, donde los flamantes padres están instalados, y rápidamente circuló en redes sociales. En las últimas horas, Cathy Fulop compartió diversas imágenes en la que mostraba como toda la familia había llegado a Europa para acompañar a la flamante madre.

La primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En los últimos minutos, fue el periodists Fede Flowers quien dio la feliz noticia del nacimiento de la bebé. "Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Fue en la madrugada del lunes y pesó alrededor de 3 Kg. Oriana está perfecta y los abuelos chochos", escribió en X.

Noticia en desarrollo