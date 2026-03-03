El canchero look de Claudia Villafañe con el que dio cátedra de cómo llevar un jeans para mujeres +60

Claudia Villafañe volvió a la pantalla chica y deslumbró con un look casual con el que enseñó a llevar un jeans para mujeres +60. La madre de Dalma y Gianinna Maradona apostó a un atuendo contemporáneo que combinó comodidad y frescura, ideal para una jornada frente a cámara. Mediante su red social, dejó verlo en detalle y cosechó una lluvia de corazones.

Estampado más denim: así es el particular look de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe volvió a demostrar que el estilo no tiene edad. La organizadora de eventos visitó el programa La cocina rebelde (eltrece), el ciclo que conduce Jimena Monteverde, donde preparó su clásico plato estrella: ñoquis de papa. Sin embargo, más allá de la receta, lo que terminó llevándose todas las miradas fue su look relajado y súper canchero, ideal para mujeres +60 que buscan comodidad sin resignar tendencia.

Para su regreso a la televisión, Claudia Villafañe apostó por un outfit urbano con guiños modernos que se encuentra compuesto por una camisa de mangas largas en rosa pastel y rayas verticales blancas, intervenida con estampas florales en distintos colores que le aportaban frescura y un aire descontracturado. La empresaria decidió llevar esta prenda apenas suelta, logrando un efecto despojado.

Claudia Villafañe

Claudia Villañe impone el regreso del pantalón de jean con roturas

Claudia Villafañe combinó su camisa estampada y con base rosada con un pantalón de jean de color celeste y corte recto. Tal como se puede en la imagen que subió a sus historias de Instagram, el mismo también se destaca por ser tiro medio y por tener roturas marcadas en ambas rodillas. Este detalle le sumó un toque juvenil y actual al conjunto.

Si bien este denim dejó de estar en tendencia hace un tiempo, Claudia Villafañe lo trae al presente y en mujeres +60. Lejos de encasillarse en básicos clásicos o cortes tradicionales, demuestra que las prendas originales también pueden adaptarse a distintas edades cuando se combinan con equilibrio y actitud.

En su caso, el jean con roturas se resignifica al integrarse con piezas más relajadas y femeninas, logrando un contraste armónico que evita el exceso. Así, Claudia Villafañe deja en claro que la clave no está en la edad sino en cómo se lleva cada ítem: con naturalidad, seguridad y coherencia con el propio estilo.

Claudia Villafañe

Como calzado, optó por la comodidad absoluta: zapatillas deportivas en tonos neutros. Las mismas resultaron funcionales y perfectas para una jornada de grabación. Estos sneakers refuerzan la impronta urbana de su look. Por otro lado, su estética acompañó en la misma sintonía. La primera ganadora de Masterchef Celebrity Argentina llevó su clásico cabello lacio con flequillo recto y un maquillaje natural que resaltaba sus facciones sin sobrecargar.

En la postal se la puede ver posando en el estudio del programa, con una pared revestida en listones de madera verticales y originales estantes geométricos en rojo intenso que contrastaban con su outfit en tonos suaves. Sonriente, con las manos en los bolsillos y una actitud relajada, Claudia Villafañe escribió en su publicación: "Gracias por recibirme en La cocina rebelde".

En sus redes sociales, la combinación del denim con la camisa estampada no pasó inadvertida. Sus seguidores halagaron y aplaudieron la forma de lograr estilismos accesibles con aires modernos, los cuales resultan fáciles de replicar. De esta manera, el canchero look de Claudia Villafañe con el que dio cátedra de cómo llevar un jeans para mujeres +60 demuestra que la moda después de esta edad puede ser divertida, cómoda y actual.