Así es la habitación en la que nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este lunes 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue confirmada en las primeras horas del día y rápidamente se viralizó en medios y redes sociales. La beba nació durante la madrugada, pesó alrededor de tres kilos y tanto ella como la actriz se encuentran en perfecto estado.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron el nacimiento de su hija, Gia

Aunque en un primer momento la pareja mantuvo en reserva el nombre, finalmente se conoció que la pequeña se llama Gia, una variante italiana que significa “Gracia de Dios”. Pero más allá del nombre elegido, lo que también llamó la atención fue el lugar donde decidieron transitar uno de los momentos más importantes de sus vidas.

El imponente sanatorio donde nació Gia

La llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se produjo en la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, uno de los centros médicos universitarios más prestigiosos de Italia. Ubicado en Roma, este instituto de investigación es conocido mundialmente como “el hospital de los Papas”, ya que allí fue intervenido en varias oportunidades Juan Pablo II y también estuvo internado Francisco.

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Con aproximadamente 4.000 nacimientos al año, el Gemelli es referencia en la región del Lacio en salud materno-fetal y cuenta con una de las unidades de cuidados intensivos neonatales más avanzadas. Para Oriana Sabatini, el equipo estuvo compuesto por un obstetra jefe, un neonatólogo aguardando a la beba, una partera dedicada exclusivamente a ella y un anestesista disponible en todo momento.

Una habitación VIP

Lejos de la imagen tradicional de una habitación hospitalaria, Oriana Sabatini y Paulo Dybala optaron por el régimen privado conocido como soluzione alberghiera, una modalidad que transforma la internación en una experiencia similar a la de un hotel cinco estrellas. Tras el parto, que se desarrolló en el cuarto piso, en salas equipadas con cromoterapia y tecnología de última generación, la familia fue trasladada a una amplia suite.

La sala de parto del Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

La habitación funciona bajo el sistema de rooming-in, lo que permite que la cuna permanezca junto a la cama de la madre para favorecer el apego y la lactancia desde el primer momento. Además, el espacio cuenta con área de descanso independiente para el futbolista, quien ha podido estar junto a su esposa y su primogénita. Es así como Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven así las primeras horas con Gia en un refugio íntimo, cómodo y absolutamente exclusivo.