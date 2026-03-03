Wanda Nara donó todos los muebles de su casa en Italia y un detalle desató la polémica

Después de varios meses lejos de Europa, Wanda Nara regresó a Italia y sorprendió a sus seguidores con una decisión tan simbólica como contundente: deshacerse de todos los muebles de la casa que compartía con su exmarido, Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró el proceso de vaciar la propiedad y dejó en claro que atraviesa una etapa de cambios profundos.

Wanda Nara donó sus muebles de su casa en Milán y un detalle desató la polémica

“Acomodando mi casa italiana. Regalando-Donando y restaurando”, escribió Wanda Nara sobre una imagen que no tardó en viralizarse. En la foto se ve un patio repleto de muebles, objetos y recuerdos apilados: sillones, mesas, estructuras de madera, una máquina de arcade, colchones y distintos artículos que formaron parte de su vida en el país europeo junto a Mauro Icardi.

Sin embargo, entre todos los elementos hubo uno que captó especialmente la atención de los seguidores. Se trató del respaldo de su cama matrimonial tapizado en color blanco con un bordado circular que llevaba sus iniciales, “WN”. El detalle no pasó desapercibido y generó una nueva polémica por la manera en la que se deshizo del mueble.

El gesto de donar y regalar un mueble tan significativo en la pareja fue para la empresaria una forma de renovación. Lejos de optar por una venta tradicional, la conductora de MasterChef Celebrity eligió desprenderse de los objetos de manera solidaria, mientras restaura y reorganiza la propiedad que todavía está en disputa con el futbolista del Galatasaray. La escena, con los muebles acumulados en el jardín y listos para ser retirados, refleja un proceso de transformación que va más allá de lo material.

Desde su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara atravesó meses de alta exposición mediática, viajes y nuevos proyectos laborales. Este regreso a Italia marca, de algún modo, un punto de inflexión. Vaciar la casa que compartieron no solo implica una mudanza física, sino también emocional.

Con una simple historia de Instagram, la conductora volvió a instalarse en el centro del debate en las redes sociales por su estadía en su casa de Milán. Y aunque la donación de muebles podría parecer un gesto doméstico más, el respaldo con las iniciales “WN” demostró que, cuando se trata de Wanda, cada detalle puede convertirse en polémica.