La furia de Mica Viciconte contra Nicole Neumann por la fiesta que le hizo a su hija, Allegra: "Es lo que nos tocó"

Mica Viciconte causó un fuerte revuelo al mostrarse en contra de Nicole Neumann por la fiesta que le realizó a su hija Allegra. Según la integrante de Ariel en su salsa (Telefe). por un acuerdo, la modelo se iba a encargar de organizar un viaje a Europa con la joven como celebración, y ella junto a Fabián Cubero serían los organizadores de su súper fiesta de 15 años. Sin embargo, en la noche del viernes se llevó a cabo en Nordelta una celebración al estilo griego donde la quinceañera fue la protagonista absoluta y esto enfureció a la actual pareja del exfutbolista.

En medio de la repercusión que generó la impactante fiesta de 15 de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, volvió a encenderse la interna familiar. Todo comenzó cuando la empresaria cosmética compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos del festejo que le organizó a la adolescente, mostrando detalles de la ambientación y momentos especiales de la noche.

Sin embargo, sus publicaciones no pasaron inadvertidas sobre todo para Mica Viciconte, quien lanzó un filoso mensaje en sus historias que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia la modelo. "Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril", escribió la pareja del exjugador en su red social de Instagram.

Según trascendió, previamente se había acordado que la celebración estaría a cargo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes se ocuparían de la organización integral del evento. En este contexto, la ex Combate gestionó el canje del salón donde se realizará la fiesta en los próximos meses. Por esta razón, la decisión de Nicole Neumann de mostrar públicamente imágenes del evento habría generado malestar y conflictos con la firma pactada.

En diálogo con LAM, Mica Viciconte no se calló nada y explicó el motivo de su furia: "Yo tengo un acuerdo con Fabi con el salón de fiestas. Tuve que mandarles un mensaje de disculpas porque no estaba al tanto de la similitud de la fiesta y lo que fue porque les dijimos que la nuestra iba a ser la única". Luego, sumó el por qué de su tajante posteo: "Fue un poco desprolijo y me excede a mí. Entonces, salí a aclarar que lo nuestro sigue en pie".

Además, contó que ayudó a Fabián Cubero al conseguir el lugar donde se llevará a cabo el festejo. "Yo le di una mano a mi pareja con mis redes sociales para hacer las cosas más fáciles", expresó. Sobre la sorpresa que se llevó al ver que Nicole Neumann también le realizó una celebración con vestido, invitados y ambientación de lujo, relató: "Nos enteramos por las redes que era una mega fiesta. Yo tenía la esperanza que sea algo íntimo, pero me falló".

En este sentido, Mica Viciconte aseguró que sintió "necesario" salir a hablar del tema en sus redes sociales "para darle explicaciones en el salón". Lo cierto es que en el estudio, donde se encontraban las angelitas, su testimonio no fue bienvenido y varias de ellas señalaron el derecho que tiene Nicole Neumann en poder festejarle el cumpleaños a su hija Allegra de la forma que desea y sin pedir permiso a la otra parte. De hecho, le cuestionaron que no le hayan permitido a la top model ser parte del evento que organizaron.

A lo que Mica Viciconte contestó indignada y sin filtro: "¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es mas sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo". Acto seguido, la integrante de Ariel en su salsa afirmó que "siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala". Por último, reveló cómo reaccionó su pareja ante este escándalo: "Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó. Yo estoy hinchada las b...".

De esta manera, la furia de Mica Viciconte contra Nicole Neumann por la fiesta que le hizo a su hija, Allegra, profundizó aún más la grieta familiar y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras tanto, la modelo se mostró tranquila y feliz por la emotiva noche que disfrutó junto a la adolescente.